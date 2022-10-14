Об этом свидетельствуют данные команды iOS-приложения для аренды квартир в Киеве bird, пишет 24 канал. Какая ситуация со спросом и ценами на столичном рынке недвижимости – читайте дальше.

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Количество арендаторов не изменилось

По состоянию на 13 октября количество соискателей квартир в аренду возобновилось почти на 100%, если сравнивать с данными до масштабных обстрелов 10 октября и полномасштабным вторжением 24 февраля.



Количество потенциальных арендаторов в Киеве / Инфографика bird

Статистика показывает, что 10 октября количество запросов на аренду квартир в Киеве просело на 25%. Однако затишье длилось всего один день и 11 октября на рынок вернулись клиенты.

Цены на 1, 2 и 3-комн. квартиры в Киеве

В начале октября медиана цены на аренду однокомнатной квартиры закрепилась на отметке 10 000 гривен. К концу февраля она составляла 13 000 гривен в месяц.



Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Киеве / Инфографика bird

Медиана цены на аренду двухкомнатных квартир выросла на 12,5% – до 16 000 гривен, а еще месяц назад цена составила 14 500 гривен.

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Средняя стоимость двухкомнатной квартиры в Киеве / Инфографика bird

С трехкомнатными квартирами похожая ситуация – прирост медианы цены составляет 19%. Сейчас такую квартиру можно снять за 25 000 гривен до 24 февраля, подобное жилье стоило 46 100 гривен.



Средняя стоимость трехкомнатной квартиры в Киеве / Инфографика bird