К концу года отток населения может достичь 100 тысяч человек. Причиной являются проблемы с жильем.

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С чем связан отток жителей

В Сеуле очень высокие цены на жилье. Это вынудило людей перебираться в другие города.

Большое количество людей покинули Сеул, чтобы поселиться в столичном районе, включая провинции Кенги и Инчхон, откуда можно легко добраться до столицы. Главная причина такой миграции – жилищный вопрос,

– отметили профессор Школы государственной политики и управления Корейского института развития Чхве Сеул-ги и глава лаборатории исследования данных компании недвижимости Zigbang Хам Ен Чжин.

По их словам, правительство должно решить проблему с жильем для людей со средним и низким уровнем доходов.

К концу года из Сеула могут выехать около 100 тысяч жителей / Фото Pixabay

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Сколько стоит жилье в Сеуле

В июне 2021 года небольшую квартиру в Сеуле можно было купить за 960,4 тысячи долларов (26,1 миллиона гривен). Примечательно, что еще в декабре 2020 года эта квартира стоила на 87,4 тысячи долларов (2,4 миллиона гривен) дешевле.

В то же время отток жителей из Сеула спровоцировал повышение цен на квартиры в районах возле столицы. Это снизило шансы людей приобрести жилье по более низкой цене. Например, жилой дом в провинции Кенги подорожал на 25,18%. Его цена составляет 462,8 тысячи долларов (12,6 миллиона гривен).

Небольшая квартира в Сеуле обойдется в почти миллион долларов / Фото Pixabay