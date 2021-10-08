Глава Киевгорстроя назвал 3 главные изменения на рынке недвижимости

Период с 2014 года оказался переломным для всех отраслей и страны в целом. Что касается недвижимости, председатель Киевгорстроя Игорь Кушнир выделил несколько ключевых трансформаций.

В частности, на рынок недвижимости повлиял скачок курса доллара, падение крупных застройщиков и предпочтения покупателей. Подробнее об этом – далее.

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Рост курса доллара

Курс доллара, который вырос в 3 раза – главный двигатель изменений.

В первые дни, пока застройщики не успели сориентироваться, люди успели скупить все, скачок продаж был огромным. По этой же причине цены на жилье поднимались и дальше.

С другой стороны, когда первичный ажиотаж спал, рынок на некоторое время оказался в подвешенном состоянии: началась война на востоке, политическая нестабильность и общий беспорядок во всех сферах жизнедеятельности страны, негативно сказались на количестве сделок. Люди не знали, что будет завтра, и не спешили инвестировать. Но где-то с 2015 все стало возвращаться "на круги своя". На руку рынка недвижимости сыграла и ситуация с банками. Когда некоторые из них признали себя банкротом, люди потеряли доверие к этой системе. И поняли, что недвижимость может стать лучшей альтернативой депозиту, – анализирует Игорь Кушнир.

Изменение потребительских запросов

На первичном рынке наблюдается рост спроса на смарт-квартиры / Фото Pexels

Второе изменение касается самой недвижимости. Именно в этот период начался спрос на квартиры небольшого метража. Если раньше маленькой была площадь 50+ квадратных метров, то с 2014 года начался спрос на квартиры 30 квадратов – так называемые "смарт-квартиры".

Тогда же начала вырисовываться определенная настороженность покупателей: они уже приходили в отделы продаж с юристами, вчитывались в документы. Можно сказать, что инвесторы в недвижимость повзрослели в ментальном смысле. А вот по возрасту – наоборот. За эти годы покупатель значительно помолодел, примерно до 25+.

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Падение "Укрстроя" и "Аркады"

Эти компании не имели признаков недобросовестности, нормально работали, поэтому никто не ожидал таких событий. И на время это затормозило рынок: некоторые люди стали опасаться вкладывать в первичку. Радует то, что этот период длился недолго, и те, кто собирался покупать, пришел за своей недвижимостью.

К тому же относительно быстрое решение вопроса с достройкой объектов "Укрстроя" помогло рынку восстановится в разы быстрее!

Ясно, что были и реформы, и качели с ГАСКом, и новые законы, вносящие коррективы в правила игры на рынке. Поэтому список можно считать субъективным и открытым к дополнениям.