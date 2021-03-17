Гардеробная система в последние годы стала элементом, который используется почти в каждом доме или квартире. Исключение – жилье с ограниченной площадью, в которых отдают предпочтение шкафам.

Как спланировать удобную гардеробную – рассказала дизайнер интерьера Виктория Морозова.

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Часто дизайну гардероба не уделяется должного внимания, так как это место хранения вещей, и оно почти всегда закрыто, но даже гардероб может выглядеть стильно и быть продолжением концепции основного интерьера,

– отметила Морозова.

Как создать удачную гардеробную

1. Хорошее освещение

В гардеробной важно продумать качественное освещение. По словам дизайнера интерьера, можно использовать верхний свет и дополнительно LED-подсветки. Кроме того, можно установить датчик движения в гардеробе: при входе – свет будет включаться, при выходе – выключаться.

2. Зеркала

Зеркала в полный рост помогут расширить пространство. Кроме того, это очень удобно, ведь можно сразу посмотреть на себя.

Для того чтобы гардеробная казалась просторной, можно использовать зеркала в пол / Фото pinterest

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3. Двери

По словам Виктории Морозовой, для того чтобы естественный свет проникал в гардеробную, можно установить стеклянные двери или с темным напылением. Также хорошим вариантом считается матовое стекло.

Двери из матового стекла – отличный вариант для гардеробной / Фото pinterest

4. Конструкции

Используйте визуально легкие конструкции для хранения вещей (без боковых перегородок), чтобы не загромождать интерьер,

– порекомендовала Морозова.