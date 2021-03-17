Как создать удачную гардеробную систему: 4 простых пункта
Гардеробная система в последние годы стала элементом, который используется почти в каждом доме или квартире. Исключение – жилье с ограниченной площадью, в которых отдают предпочтение шкафам.
Источник:Инстаграм Виктории Морозовой
Как спланировать удобную гардеробную – рассказала дизайнер интерьера Виктория Морозова.
Читайте "Умное" хранение на кухне: 6 интересных приемов
Часто дизайну гардероба не уделяется должного внимания, так как это место хранения вещей, и оно почти всегда закрыто, но даже гардероб может выглядеть стильно и быть продолжением концепции основного интерьера,
– отметила Морозова.
Как создать удачную гардеробную
1. Хорошее освещение
В гардеробной важно продумать качественное освещение. По словам дизайнера интерьера, можно использовать верхний свет и дополнительно LED-подсветки. Кроме того, можно установить датчик движения в гардеробе: при входе – свет будет включаться, при выходе – выключаться.
2. Зеркала
Зеркала в полный рост помогут расширить пространство. Кроме того, это очень удобно, ведь можно сразу посмотреть на себя.
Для того чтобы гардеробная казалась просторной, можно использовать зеркала в пол / Фото pinterest
Интересно Какие нюансы учесть в ванной: полезные идеи от дизайнера интерьера
3. Двери
По словам Виктории Морозовой, для того чтобы естественный свет проникал в гардеробную, можно установить стеклянные двери или с темным напылением. Также хорошим вариантом считается матовое стекло.
Двери из матового стекла – отличный вариант для гардеробной / Фото pinterest
4. Конструкции
Используйте визуально легкие конструкции для хранения вещей (без боковых перегородок), чтобы не загромождать интерьер,
– порекомендовала Морозова.
Поделиться новостью