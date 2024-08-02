Интерьер гостиной Селены Гомес лишь подтверждает тот факт, что волшебный оттенок розовых пыльных роз сейчас в тренде. Выбор певицы поклонники и дизайнеры заметили на ее недавней инстаграм-публикации.

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Нежно-розовый диван в гостиной Селены Гомес

Звезда поделилась фото из гостиной, на котором она обнимается со своим парнем Бенни Бланко, сидя на мягком диване нежно-розового цвета. Фанаты и эксперты по дизайну интерьера просто влюбились в этот оттенок.

Розовый диван приносит свежую, яркую энергию в комнату и часто служит центром, вокруг которого можно оформить остальную комнату. Розовый, который часто ассоциируется с теплом и комфортом, делает гостиную более гостеприимной и оживленной,

– говорит известный американский дизайнер Натан Будро.

Будро добавляет, что видит, как розовые диваны становятся трендом, особенно в современных и эклектичных стилях интерьера. Это происходит из-за того, что все больше людей отдают предпочтение смелым цветам в своих жилых помещениях.

Если говорить именно о розовом, то, по мнению експертки, он "может стать отличным выбором для тех, кто хочет выразить свою индивидуальность и тепло через свой декор".

Нежный розовый цвет может создать действительно мечтательную, романтическую атмосферу, тогда как ярко-розовый – это чистая, непростительная веселость,

– считает ведущий дизайнер американской компании Decorilla Джойс Хьюстон.

Нежно-розовый оттенок на самом деле очень универсальный. Его можно сочетать как со светлыми нейтральными тонами, так и с темными, например оливковый или синий.