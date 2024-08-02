Тренд 2024 года: этот цвет дивана в гостинной Селены Гомес сейчас очень популярен

Диван Селены Гомес зажигает интерьерные тренды. Оттенок, который выбрала звезда, идеально смотрится на фоне текстурированных белых стен.

Интерьер гостиной Селены Гомес лишь подтверждает тот факт, что волшебный оттенок розовых пыльных роз сейчас в тренде. Выбор певицы поклонники и дизайнеры заметили на ее недавней инстаграм-публикации.

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Нежно-розовый диван в гостиной Селены Гомес

Звезда поделилась фото из гостиной, на котором она обнимается со своим парнем Бенни Бланко, сидя на мягком диване нежно-розового цвета. Фанаты и эксперты по дизайну интерьера просто влюбились в этот оттенок.

Розовый диван приносит свежую, яркую энергию в комнату и часто служит центром, вокруг которого можно оформить остальную комнату. Розовый, который часто ассоциируется с теплом и комфортом, делает гостиную более гостеприимной и оживленной,

– говорит известный американский дизайнер Натан Будро.

Будро добавляет, что видит, как розовые диваны становятся трендом, особенно в современных и эклектичных стилях интерьера. Это происходит из-за того, что все больше людей отдают предпочтение смелым цветам в своих жилых помещениях.

Если говорить именно о розовом, то, по мнению експертки, он "может стать отличным выбором для тех, кто хочет выразить свою индивидуальность и тепло через свой декор".

Нежный розовый цвет может создать действительно мечтательную, романтическую атмосферу, тогда как ярко-розовый – это чистая, непростительная веселость,

– считает ведущий дизайнер американской компании Decorilla Джойс Хьюстон.

Нежно-розовый оттенок на самом деле очень универсальный. Его можно сочетать как со светлыми нейтральными тонами, так и с темными, например оливковый или синий.