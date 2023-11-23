Нет лучшей комнаты для максималистского стиля чем гостиная. Это именно то место, где можно поэкспериментировать, добавить цветов, различной мебели и декора.
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Хотя максимализм не для всех, и многие предпочитают сдержанную природу минимализма, эта тенденция декора особенная из-за возможности проявить свой стиль без жестких правил. Вот пять идей по обустройству гостиной в максималистском стиле.
Украшайте стены на свой вкус
Любимые контрастные цветовые сочетания, картины и зеркала сделают свое дело / Фото Photography Cassie Nicholas
Используйте винтажные вещи в декоре
Творческий беспорядок – это именно то, что нужно / Фото Future
Выбирайте теплый и узорчатый текстиль
Это смягчает дизайн и создает уют, который нужен в гостиной / Фото Matthew Williamson
Сочетайте мебель разных эпох
Винтажный бархатный диван с современными металлическими креслами / Фото Jon Day
Приобретите акцентные светильники разных форм
Люстры, торшеры и настольные лампы улучшают общую эстетику / Фото Brent Darby