Нет лучшей комнаты для максималистского стиля чем гостиная. Это именно то место, где можно поэкспериментировать, добавить цветов, различной мебели и декора.

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Хотя максимализм не для всех, и многие предпочитают сдержанную природу минимализма, эта тенденция декора особенная из-за возможности проявить свой стиль без жестких правил. Вот пять идей по обустройству гостиной в максималистском стиле.

Украшайте стены на свой вкус

Любимые контрастные цветовые сочетания, картины и зеркала сделают свое дело / Фото Photography Cassie Nicholas

Используйте винтажные вещи в декоре

Творческий беспорядок – это именно то, что нужно / Фото Future

Выбирайте теплый и узорчатый текстиль

Это смягчает дизайн и создает уют, который нужен в гостиной / Фото Matthew Williamson

Сочетайте мебель разных эпох

Винтажный бархатный диван с современными металлическими креслами / Фото Jon Day

Приобретите акцентные светильники разных форм

Люстры, торшеры и настольные лампы улучшают общую эстетику / Фото Brent Darby