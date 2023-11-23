Немає кращої кімнати для максималістського стилю за вітальню. Це саме те місце, де можна поекспериментувати, додати кольорів, різних меблів та декору.

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Хоча максималізм не для всіх, і багато хто віддає перевагу стриманій природі мінімалізму, ця тенденція декору особлива через можливість проявити свій стиль без жорстких правил. Ось п'ять ідей з облаштування вітальні в максималістському стилі.

Прикрашайте стіни на свій смак

Улюблені контрастні поєднання кольорів, картини і дзеркала зроблять свою справу / Фото Photography Cassie Nicholas

Використовуйте вінтажні речі в декорі

Творчий безлад – це саме те, що потрібно / Фото Future

Обирайте теплий та візерунковий текстиль

Це пом'якшує дизайн та створює затишок, який потрібен у вітальні / Фото Matthew Williamson

Поєднуйте меблі різних епох

Вінтажний оксамитовий диван із сучасними металевими кріслами / Фото Jon Day

Придбайте акцентні світильники різних форм

Люстри, торшери та настільні лампи покращують загальну естетику / Фото Brent Darby