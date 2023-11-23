Немає кращої кімнати для максималістського стилю за вітальню. Це саме те місце, де можна поекспериментувати, додати кольорів, різних меблів та декору.
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Хоча максималізм не для всіх, і багато хто віддає перевагу стриманій природі мінімалізму, ця тенденція декору особлива через можливість проявити свій стиль без жорстких правил. Ось п'ять ідей з облаштування вітальні в максималістському стилі.
Прикрашайте стіни на свій смак
Улюблені контрастні поєднання кольорів, картини і дзеркала зроблять свою справу / Фото Photography Cassie Nicholas
Використовуйте вінтажні речі в декорі
Творчий безлад – це саме те, що потрібно / Фото Future
Обирайте теплий та візерунковий текстиль
Це пом'якшує дизайн та створює затишок, який потрібен у вітальні / Фото Matthew Williamson
Поєднуйте меблі різних епох
Вінтажний оксамитовий диван із сучасними металевими кріслами / Фото Jon Day
Придбайте акцентні світильники різних форм
Люстри, торшери та настільні лампи покращують загальну естетику / Фото Brent Darby