Если надоел минимализм: 5 идей, как организовать роскошную гостиную в максималистском стиле
Источник:Homes & Gardens
Строгий минимализм уже отошел на второй план, ведь многим надоело ограничиваться в цветах и декоре. Пришло время максимализма – узнайте, как создать элегантную гостиную, богатую разноцветными деталями.
Нет лучшей комнаты для максималистского стиля чем гостиная. Это именно то место, где можно поэкспериментировать, добавить цветов, различной мебели и декора.
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Хотя максимализм не для всех, и многие предпочитают сдержанную природу минимализма, эта тенденция декора особенная из-за возможности проявить свой стиль без жестких правил. Вот пять идей по обустройству гостиной в максималистском стиле.