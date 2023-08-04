В сочетании с более темными тонами и насыщенными природными материалами пастельные оттенки создают такое роскошное и элегантное пространство, что сложно представить. Это нужно однозначно увидеть.
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Окунитесь вместе с нами в мир мягких и нежных пастельных дизайнов для гостиной. Предлагаем 5 вариантов, которые вам точно понравятся и возможно даже вдохновят на ремонт.
Пусть природа будет вашим вдохновением
Выбирайте голубые и светло-зеленые оттенки, ассоциирующиеся с природой / Фото Tom Scheerer
Сочетайте светлые и темные пастельные оттенки
Это создает великолепный контраст / Фото Little Greene
Выбирайте пастельную мебель и ткани
Мягкие кресла и шторы в пастельных оттенках / Фото Kitesgrove
Создайте теплую атмосферу с помощью двух основных пастелей
Пастельно-зеленый диван и бледно-розовый фон / Фото Arditi Design
Добавьте яркий акцент в пастельную комнату
Пастельные оттенки приглушены, поэтому деталь яркого цвета не помешает / Фото The Wawdrey House