У поєднанні з темнішими тонами й насиченими природними матеріалами пастельні відтінки створюють такий розкішний та елегантний простір, що складно уявити. Це треба однозначно побачити.
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Пориньте разом з нами у світ м'яких і ніжних пастельних дизайнів для вітальні. Пропонуємо 5 варіантів, які вам точно сподобаються і, можливо, навіть надихнуть на ремонт.
Нехай природа буде вашим натхнення
Обирайте блакитні та світло-зелені відтінки, які асоціюються з природою / Фото Tom Scheerer
Поєднуйте світлі й темні пастельні відтінки
Це створює чудовий контраст / Фото Little Greene
Обирайте пастельні меблі й тканини
М'які крісла та штори в пастельних відтінках / Фото Kitesgrove
Створіть теплу атмосферу за допомогою двох основних пастелей
Пастельно-зелений диван та тлі блідо-рожевого / Фото Arditi Design
Додайте яскравий акцент у пастельну кімнату
Пастельні відтінки є приглушеними, тож деталь яскравого кольору не завадить / Фото The Wawdrey House