У поєднанні з темнішими тонами й насиченими природними матеріалами пастельні відтінки створюють такий розкішний та елегантний простір, що складно уявити. Це треба однозначно побачити.

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Пориньте разом з нами у світ м'яких і ніжних пастельних дизайнів для вітальні. Пропонуємо 5 варіантів, які вам точно сподобаються і, можливо, навіть надихнуть на ремонт.

Нехай природа буде вашим натхнення

Обирайте блакитні та світло-зелені відтінки, які асоціюються з природою / Фото Tom Scheerer

Поєднуйте світлі й темні пастельні відтінки

Це створює чудовий контраст / Фото Little Greene

Обирайте пастельні меблі й тканини

М'які крісла та штори в пастельних відтінках / Фото Kitesgrove

Створіть теплу атмосферу за допомогою двох основних пастелей

Пастельно-зелений диван та тлі блідо-рожевого / Фото Arditi Design

Додайте яскравий акцент у пастельну кімнату

Пастельні відтінки є приглушеними, тож деталь яскравого кольору не завадить / Фото The Wawdrey House