Идеи для гостиной в пастельных тонах: 5 актуальных дизайнов, где можно почерпнуть вдохновение
Источник:Homes & Gardens
Пастельные цвета были и будут в тренде. Эти спокойные, приглушенные и изящные тона придают уют любой гостиной.
В сочетании с более темными тонами и насыщенными природными материалами пастельные оттенки создают такое роскошное и элегантное пространство, что сложно представить. Это нужно однозначно увидеть.
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Окунитесь вместе с нами в мир мягких и нежных пастельных дизайнов для гостиной. Предлагаем 5 вариантов, которые вам точно понравятся и возможно даже вдохновят на ремонт.