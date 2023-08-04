Идеи для гостиной в пастельных тонах: 5 актуальных дизайнов, где можно почерпнуть вдохновение

Пастельные цвета были и будут в тренде. Эти спокойные, приглушенные и изящные тона придают уют любой гостиной.

В сочетании с более темными тонами и насыщенными природными материалами пастельные оттенки создают такое роскошное и элегантное пространство, что сложно представить. Это нужно однозначно увидеть.

Обратите внимание Рынок недвижимости восстанавливается: в каких областях наиболее активно строят и продают жилье

Окунитесь вместе с нами в мир мягких и нежных пастельных дизайнов для гостиной. Предлагаем 5 вариантов, которые вам точно понравятся и возможно даже вдохновят на ремонт.

Пусть природа будет вашим вдохновением

Выбирайте голубые и светло-зеленые оттенки, ассоциирующиеся с природой / Фото Tom Scheerer

Сочетайте светлые и темные пастельные оттенки

Это создает великолепный контраст / Фото Little Greene

Выбирайте пастельную мебель и ткани

Мягкие кресла и шторы в пастельных оттенках / Фото Kitesgrove

Создайте теплую атмосферу с помощью двух основных пастелей

Пастельно-зеленый диван и бледно-розовый фон / Фото Arditi Design

Добавьте яркий акцент в пастельную комнату

Пастельные оттенки приглушены, поэтому деталь яркого цвета не помешает / Фото The Wawdrey House