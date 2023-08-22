В мире, где иногда все кажется столь быстрым и хаотичным, все больше людей обращаются к тихим и мягким идеям декорирования дома. Сейчас, как никогда, мы стремимся к комфорту и роскоши в наших домах.
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Нет ничего лучше, когда комнаты излучают тепло, элегантность и покой. Это все о новой тенденции в мире моды и дизайна "тихая роскошь". Вот 5 дизайнов гостиной в этом стиле, которые вам понравятся.
"Тихая роскошь" с характерными нейтральными и светлыми тонами
Гостиная в бело-черных тонах / Фото Cortney Bishop
Украшаем "тихим" бежевым
Дизайн гостиной с кремовым интерьером / Фото Whittney Parkinson Design
Классические и современные детали для элегантного вида
Гостиная со светло-серой стеной и теплой мебелью / Фото Bando
Выбирайте цвета и материалы, приближенные к природе
Гостиная с акцентной стеной из темного дерева / Фото Champalimaud
Роскошный и теплый интерьер с добавлением акцентов
Элегантная гостиная с темно-зелеными акцентами / Фото Liz Daly