У світі, де часом усе здається таким швидким і хаотичним, все більше людей звертаються до тихих і м'яких ідей декорування дому. Зараз, як ніколи, ми прагнемо комфорту та розкоші в наших домівках.
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Немає нічого кращого, коли кімнати випромінюють тепло, елегантність і спокій. Це все про нову тенденцію у світі моди та дизайну "тиха розкіш". Ось 5 дизайнів вітальні у цьому стилі, які вам сподобаються.
"Тиха розкіш" з характерними нейтральними й світлими тонами
Вітальня в біло-чорних тонах / Фото Cortney Bishop
Прикрашаємо "тихим" бежевим
Дизайн вітальні з кремовим інтер'єром / Фото Whittney Parkinson Design
Класичні та сучасні деталі для елегантного вигляду
Вітальня зі світло-сірими стінами та теплими меблями / Фото Bando
Обирайте кольори та матеріали, наближені до природи
Вітальня з акцентною стіною з темного дерева / Фото Champalimaud
Розкішний і теплий інтер'єр з додаванням акцентів
Елегантна вітальня із темно-зеленими акцентами / Фото Liz Daly