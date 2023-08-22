Тренд 2023 года: пять гостиных в стиле "тихая роскошь", которые выглядят невероятно
Источник:Homes & Gardens
"Тихая роскошь" стала настоящим трендом 2023 года в мире дизайна. Но достижение этой тенденции в вашей гостиной – это гораздо больше, чем просто мода. Это как стиль жизни, который многие приняли всем сердцем.
В мире, где иногда все кажется столь быстрым и хаотичным, все больше людей обращаются к тихим и мягким идеям декорирования дома. Сейчас, как никогда, мы стремимся к комфорту и роскоши в наших домах.
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Нет ничего лучше, когда комнаты излучают тепло, элегантность и покой. Это все о новой тенденции в мире моды и дизайна "тихая роскошь". Вот 5 дизайнов гостиной в этом стиле, которые вам понравятся.