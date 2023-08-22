Тренд 2023 года: пять гостиных в стиле "тихая роскошь", которые выглядят невероятно

"Тихая роскошь" стала настоящим трендом 2023 года в мире дизайна. Но достижение этой тенденции в вашей гостиной – это гораздо больше, чем просто мода. Это как стиль жизни, который многие приняли всем сердцем.

В мире, где иногда все кажется столь быстрым и хаотичным, все больше людей обращаются к тихим и мягким идеям декорирования дома. Сейчас, как никогда, мы стремимся к комфорту и роскоши в наших домах.

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Нет ничего лучше, когда комнаты излучают тепло, элегантность и покой. Это все о новой тенденции в мире моды и дизайна "тихая роскошь". Вот 5 дизайнов гостиной в этом стиле, которые вам понравятся.

"Тихая роскошь" с характерными нейтральными и светлыми тонами

Гостиная в бело-черных тонах / Фото Cortney Bishop

Украшаем "тихим" бежевым

Дизайн гостиной с кремовым интерьером / Фото Whittney Parkinson Design

Классические и современные детали для элегантного вида

Гостиная со светло-серой стеной и теплой мебелью / Фото Bando

Выбирайте цвета и материалы, приближенные к природе

Гостиная с акцентной стеной из темного дерева / Фото Champalimaud

Роскошный и теплый интерьер с добавлением акцентов

Элегантная гостиная с темно-зелеными акцентами / Фото Liz Daly