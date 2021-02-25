Каждый владелец жилья хочет, чтобы интерьер выглядел стильно, дорого и уютно.

Какие предметы помогут создать роскошную обстановку в квартире – рассказала дизайнер интерьера Виктория Дворжанская.

Читайте В каких цветах и оттенках оформить квартиру: трендовые варианты 2021

Глянец – пожалуй, один из главных способов получить роскошный интерьер,

– отметила Дворжанская.

Зеркальные панно от пола до потолка и крупные зеркала в металлических рамах.

Но интересная геометрия и разные фигуры не должны быть помехой для выполнения прямой функции зеркалом. Например, в прихожей, где мы смотрим на себя в полный рост, фаска будет только раздражать,

– пояснила дизайнер интерьера.

Глянцевый пол из натурального камня или керамогранита.

По словам Дворжанской, зоны у дивана и кроватей лучше застелить коврами, чтобы убрать эффект "холодного" пола.

Глянцевый пол позволит создать дорогой интерьер / Фото wikipotolok

Интересно Какой стиль интерьера выбрать, если бюджет ограничен: совет дизайнера

Мебель под лаком выглядит нарядно, отражает свет и бросает блики.

Однако учтите, что она сложная в уходе. В частности, на ней всегда остаются отпечатки пальцев.

Полированный металл. Вставки в мебели, профиля на стыках напольных и настенных поверхностей, элементы в освещении.

Важно не переборщить: если подобных деталей много – жилье будет напоминать офис.

Стеклянный и металлический декор, картины под стеклом, вазы, стаканы, посуда.

Важно: все эти предметы очень любят пыль, поэтому лучше хранить их за стеклом.

Металлический декор придаст индивидуальности интерьеру / Фото pinterest

Хрусталь и стекло в светильниках.

Виктория Дворжанская уточнила, что речь идет исключительно о прозрачном или тонированном стекле, так как матовое не создаст дорогого эффекта.