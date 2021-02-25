Секреты дорогого дизайна: назван простой способ получить роскошный интерьер
Каждый владелец жилья хочет, чтобы интерьер выглядел стильно, дорого и уютно.
Источник:Инстаграм Виктории Дворжанской
Какие предметы помогут создать роскошную обстановку в квартире – рассказала дизайнер интерьера Виктория Дворжанская.
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Глянец – пожалуй, один из главных способов получить роскошный интерьер,
– отметила Дворжанская.
- Зеркальные панно от пола до потолка и крупные зеркала в металлических рамах.
Но интересная геометрия и разные фигуры не должны быть помехой для выполнения прямой функции зеркалом. Например, в прихожей, где мы смотрим на себя в полный рост, фаска будет только раздражать,
– пояснила дизайнер интерьера.
- Глянцевый пол из натурального камня или керамогранита.
По словам Дворжанской, зоны у дивана и кроватей лучше застелить коврами, чтобы убрать эффект "холодного" пола.
Глянцевый пол позволит создать дорогой интерьер / Фото wikipotolok
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- Мебель под лаком выглядит нарядно, отражает свет и бросает блики.
Однако учтите, что она сложная в уходе. В частности, на ней всегда остаются отпечатки пальцев.
- Полированный металл. Вставки в мебели, профиля на стыках напольных и настенных поверхностей, элементы в освещении.
Важно не переборщить: если подобных деталей много – жилье будет напоминать офис.
- Стеклянный и металлический декор, картины под стеклом, вазы, стаканы, посуда.
Важно: все эти предметы очень любят пыль, поэтому лучше хранить их за стеклом.
Металлический декор придаст индивидуальности интерьеру / Фото pinterest
- Хрусталь и стекло в светильниках.
Виктория Дворжанская уточнила, что речь идет исключительно о прозрачном или тонированном стекле, так как матовое не создаст дорогого эффекта.
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