Яркие акценты позволяют сделать интерьер квартиры или дома уникальным и интересным.

Как правильно использовать цветные акценты – рассказала дизайнер интерьера Виктория Морозова.

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У вас, бывало, такое чувство, когда хочется добавить цвета в интерьер, но страшно переборщить, сделать помещение пестрым? Ведь правильно подобрать и расставить акценты в интерьере – целое искусство,

– отметила Морозова.

Как правильно использовать яркие акценты

Главное правило: 60% – основной цвет, 30% – вторичный цвет или оттенки основного, 10% – акцентный.

Цветовые акценты можно и стоит использовать в текстиле. Дело в том, что его гораздо легче и дешевле заменить, чем делать новый ремонт. Это могут быть акцентные шторы, постельное белье, подушки, пледы, ковры и пр.

Это могут быть акцентные шторы, постельное белье, подушки, пледы, ковры и пр. Если вы решили кардинально обновить жилье, следует начать с 3D-визуализаций. Так вы сможете представить будущий вид комнаты. Также можно использовать цветовые акценты в тех местах, которые не находятся постоянно перед глазами. Так яркие и пестрые цвета не успеют вам надоесть. Это могут быть стены в гардеробной, частичная покраска потолка и пр.

Расставляя цветные акценты, придерживайтесь главного правила / Фото pinterest

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Для того чтобы акцент выглядел стильно, достаточно всего нескольких деталей.

В противном случае цвет "размоется" и станет вспомогательным. Поэтому в помещении используйте только несколько деталей акцентного цвета или его оттенков,

– пояснила Виктория Морозова.

Акцентами могут стать картины или панно. По словам дизайнера интерьера, сейчас модно использовать абстрактные моноцветовые картины, которые можно ставить на пол.

Для красивого акцента достаточно нескольких деталей / Фото pinterest