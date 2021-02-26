Как использовать акценты в интерьере: правила и важные нюансы
Яркие акценты позволяют сделать интерьер квартиры или дома уникальным и интересным.
Источник:Инстаграм Виктории Морозовой
Как правильно использовать цветные акценты – рассказала дизайнер интерьера Виктория Морозова.
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У вас, бывало, такое чувство, когда хочется добавить цвета в интерьер, но страшно переборщить, сделать помещение пестрым? Ведь правильно подобрать и расставить акценты в интерьере – целое искусство,
– отметила Морозова.
Как правильно использовать яркие акценты
- Цветовые акценты можно и стоит использовать в текстиле. Дело в том, что его гораздо легче и дешевле заменить, чем делать новый ремонт. Это могут быть акцентные шторы, постельное белье, подушки, пледы, ковры и пр.
- Если вы решили кардинально обновить жилье, следует начать с 3D-визуализаций. Так вы сможете представить будущий вид комнаты. Также можно использовать цветовые акценты в тех местах, которые не находятся постоянно перед глазами. Так яркие и пестрые цвета не успеют вам надоесть. Это могут быть стены в гардеробной, частичная покраска потолка и пр.
Расставляя цветные акценты, придерживайтесь главного правила / Фото pinterest
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- Для того чтобы акцент выглядел стильно, достаточно всего нескольких деталей.
В противном случае цвет "размоется" и станет вспомогательным. Поэтому в помещении используйте только несколько деталей акцентного цвета или его оттенков,
– пояснила Виктория Морозова.
- Акцентами могут стать картины или панно. По словам дизайнера интерьера, сейчас модно использовать абстрактные моноцветовые картины, которые можно ставить на пол.
Для красивого акцента достаточно нескольких деталей / Фото pinterest
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