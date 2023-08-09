Гостиная с черным диваном: 5 лучших идей от дизайнеров, от которых все в восторге
Источник:Homes & Gardens
Сильный и глубокий оттенок, гарантированно производящий впечатление. Да, это мы о черном. Диван такого цвета в гостиной может стать наилучшим решением в дизайне.
Хотя черный – это довольно смелый тон, который выбирают не все, он одновременно нейтрален. Диван черного цвета смотрится очень стильно, поскольку он блестяще сочетается со многими оттенками.
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Вот подборка из пяти дизайнов для гостиной с черным диваном. Мы уверены, что они вдохновят вас и продемонстрируют, насколько универсальным может быть черный диван.