Гостиная с черным диваном: 5 лучших идей от дизайнеров, от которых все в восторге

Сильный и глубокий оттенок, гарантированно производящий впечатление. Да, это мы о черном. Диван такого цвета в гостиной может стать наилучшим решением в дизайне.

Хотя черный – это довольно смелый тон, который выбирают не все, он одновременно нейтрален. Диван черного цвета смотрится очень стильно, поскольку он блестяще сочетается со многими оттенками.

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Вот подборка из пяти дизайнов для гостиной с черным диваном. Мы уверены, что они вдохновят вас и продемонстрируют, насколько универсальным может быть черный диван.

Дополните атмосферу минимализма с помощью низкого кожаного черного дивана

Черный диван дополняет минималистичный образ / Фото Future

Поставьте черный диван в теплой землистой гостиной

Черный диван имеет эффектный вид в бежево-коричневой гостиной. Фото Arteriors

Черный диван на фоне черных стен – лучшая идея для фанатов глубокого цвета

Максимально темная и элегантная гостиная / Фото Neptune

Выберите угольный диван для серой гостиной

Монохромная палитра сейчас очень популярна / Фото The New Design Project

Удивите всех, приобретя черный цветастый диван

Цветочный диван черного цвета станет отличным акцентом / Фото Future