Иностранцы "выгребают" лучшие квартиры в Киеве: к чему это привело

В Киеве в последнее время поднялись цены на жилье. Это произошло по нескольким причинам.

Одной из них является заинтересованность иностранных граждан в киевской недвижимости. Об этом рассказал консультант при покупке недвижимости Иван Кудояр.

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Почему подорожало жилье в Киеве

По словам Кудояра, на рынке недвижимости в украинской столице появилось много "иностранного спекулятивного капитала". Речь идет о гражданах Европейского Союза, Израиля и США. В своих странах они получают кредиты на выгодных условиях. Далее эти средства инвестируются в киевскую недвижимость.

По словам эксперта, если вложить деньги в жилье на раннем этапе строительства, за год оно прибавит в цене порядка 15 – 20%.

Иностранцы стали причиной подорожания жилья в Киеве / Фото 24 канала

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В Америке несложно взять 1 миллион долларов (27,2 миллиона гривен) кредита под 3%. Их потом можно вложить в киевскую недвижимость, которая дорожает на 15 – 20% по мере строительства,

– отметил Иван Кудояр.

В то же время "оптовая" скупка квартир приводит к повышению цен.

Иностранные граждане покупают жилье в Киеве на этапе фундамента / Фото Pixabay

Покупатели еще на этапе фундамента "выгребают" 20 – 30% самых лучших, видовых квартир, которые они перепродают чуть дороже уже на вторичном рынке,

– пояснил Кудояр.

Напомним, ранее в Киеве рекордно подорожала аренда жилья. Сколько стоит квартира в месяц – читайте здесь.