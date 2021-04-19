Ванная комната – место, которое обязательно должно быть уютным и комфортным. Атмосфера в ней должна быть теплой и расслабляющей.

Если ремонт уже сделан, добиться этого можно с помощью простых приемов. Интересными лайфхаками поделилась дизайнер интерьера Анна Петайкина.

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Изменения в ванной комнате могут быть как глобальными, так и не требующие особых вмешательств,

– рассказала Петайкина.

Как легко освежить ванную

Коврики

Самый простой способ преобразить ванную – сменить коврики. Это могут быть варианты с интересным принтом.

Оригинальные коврики сделают помещение уникальным / Фото issi

Паркет на пол

Многие считают, что паркет нельзя использовать в ванной. Однако, по словам дизайнера интерьера, есть варианты, защищенные специальной пропиткой. Это позволяет использовать паркет в ванной комнате, а также стильно миксовать его с керамогранитом для самых мокрых зон.

Стены

Еще один способ освежить помещение – использовать обои на стенах. Специальные серии для ванной комнаты позволят сделать стены необычными. Также можно использовать картины или постеры.

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Плитка

Акцентная стена с необычной плиткой в ванной комнате создаст нетипичный интерьер, который никого не оставит равнодушным.

Зелень

Для декора ванной комнаты можно использовать зеленые растения. Также можно подобрать цветы или сухоцветы.

Зеленые растения станут украшением ванной / Фото Pixabay

Зеркала

Необычные зеркала или сразу несколько штук могут сделать ванную интересной и оригинальной.

Полки-лесенки

Эта система хранения не только поможет найти место для необходимых вещей, но и станет декором.