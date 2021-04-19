Как легко и быстро освежить ванную комнату: лайфхаки от профи
Ванная комната – место, которое обязательно должно быть уютным и комфортным. Атмосфера в ней должна быть теплой и расслабляющей.
Источник:Инстаграм Анны Петайкиной
Если ремонт уже сделан, добиться этого можно с помощью простых приемов. Интересными лайфхаками поделилась дизайнер интерьера Анна Петайкина.
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Изменения в ванной комнате могут быть как глобальными, так и не требующие особых вмешательств,
– рассказала Петайкина.
Как легко освежить ванную
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Коврики
Самый простой способ преобразить ванную – сменить коврики. Это могут быть варианты с интересным принтом.
Оригинальные коврики сделают помещение уникальным / Фото issi
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Паркет на пол
Многие считают, что паркет нельзя использовать в ванной. Однако, по словам дизайнера интерьера, есть варианты, защищенные специальной пропиткой. Это позволяет использовать паркет в ванной комнате, а также стильно миксовать его с керамогранитом для самых мокрых зон.
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Стены
Еще один способ освежить помещение – использовать обои на стенах. Специальные серии для ванной комнаты позволят сделать стены необычными. Также можно использовать картины или постеры.
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Плитка
Акцентная стена с необычной плиткой в ванной комнате создаст нетипичный интерьер, который никого не оставит равнодушным.
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Зелень
Для декора ванной комнаты можно использовать зеленые растения. Также можно подобрать цветы или сухоцветы.
Зеленые растения станут украшением ванной / Фото Pixabay
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Зеркала
Необычные зеркала или сразу несколько штук могут сделать ванную интересной и оригинальной.
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Полки-лесенки
Эта система хранения не только поможет найти место для необходимых вещей, но и станет декором.
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