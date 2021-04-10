Жалюзи в квартире и доме: что нужно знать
В дизайне интерьера в последние годы все больше людей предпочитают минимализм. Многие отказываются от штор в пользу жалюзи.
Источник:Инстаграм Анны Петайкиной
Жалюзи подходят как для квартир и домов, так и для офисных помещений. Какие нюансы нужно учесть при подборе – рассказала дизайнер интерьера Анна Петайкина.
Интересно Как сделать крутое жилье из смарт-квартиры: 3 обязательных пункта
Жалюзи – прекрасная альтернатива шторам, если они подобраны правильно со вкусом. Как минимум, их огромный плюс в легкости ухода и в целом в легкости конструкции. Там, где шторы не подойдут из-за громоздкости, жалюзи придут на помощь,
– отметила Петайкина.
Что нужно учесть при подборе
Жалюзи бывают:
- вертикальные;
- горизонтальные.
Преимущества:
- экономия пространства;
- небольшой вес конструкции;
- практичность;
- удобство;
- функциональность;
- возможность регулировать потоки света;
- простота в уходе.
Жалюзи имеют массу преимуществ / Фото pinterest
Читайте Прачечная комната в квартире: зачем она нужна и в чем преимущества
Материалы:
- пластик;
- металл;
- ткань;
- дерево;
- бамбук.
Жалюзи можно подобрать на любой вкус / Фото pinterest
Размер и крепление
Горизонтальные жалюзи
- На створку. Ширина жалюзи должна быть на 3 сантиметра больше, чем ширина стекла. Длина жалюзи равняется длине окна, но от нее лучше отнять 1 – 2 сантиметра, чтобы они не ложились на подоконник.
- В проем. Ширину и длину определяют точно так же, как и в предыдущем варианте.
- На стену. Ширина жалюзи должна быть на 10 – 15 сантиметров больше, чем ширина оконного проема, длина – на собственное усмотрение.
Внимательно просчитайте нужные размеры до заказа жалюзи / Фото pinterest
Вертикальные жалюзи
- В проем. Ширина жалюзи на 2 сантиметра меньше, чем ширина проема, длина – на 1 сантиметр меньше.
- На стену. Ширина жалюзи шире оконного проема на 10 сантиметров и больше.
- На потолок. Ширина жалюзи шире окна на 10 – 15 сантиметров. Обратите внимание: подоконник не должен мешать легкому открыванию и закрыванию.
Детали механизма не должны заедать или скрипеть, они должны двигаться плавно. Выбирая вертикальные жалюзи, заранее определите, на какую сторону они будут сдвигаться,
– резюмировала Анна Петайкина.
Поделиться новостью