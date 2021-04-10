В дизайне интерьера в последние годы все больше людей предпочитают минимализм. Многие отказываются от штор в пользу жалюзи.

Жалюзи подходят как для квартир и домов, так и для офисных помещений. Какие нюансы нужно учесть при подборе – рассказала дизайнер интерьера Анна Петайкина.

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Жалюзи – прекрасная альтернатива шторам, если они подобраны правильно со вкусом. Как минимум, их огромный плюс в легкости ухода и в целом в легкости конструкции. Там, где шторы не подойдут из-за громоздкости, жалюзи придут на помощь,

– отметила Петайкина.

Что нужно учесть при подборе

Жалюзи бывают:

вертикальные;

горизонтальные.

Преимущества:

экономия пространства;

небольшой вес конструкции;

практичность;

удобство;

функциональность;

возможность регулировать потоки света;

простота в уходе.

Жалюзи имеют массу преимуществ / Фото pinterest

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Материалы:

пластик;

металл;

ткань;

дерево;

бамбук.

Жалюзи можно подобрать на любой вкус / Фото pinterest

Размер и крепление

Горизонтальные жалюзи

На створку. Ширина жалюзи должна быть на 3 сантиметра больше, чем ширина стекла. Длина жалюзи равняется длине окна, но от нее лучше отнять 1 – 2 сантиметра, чтобы они не ложились на подоконник.

Ширина жалюзи должна быть на 3 сантиметра больше, чем ширина стекла. Длина жалюзи равняется длине окна, но от нее лучше отнять 1 – 2 сантиметра, чтобы они не ложились на подоконник. В проем. Ширину и длину определяют точно так же, как и в предыдущем варианте.

Ширину и длину определяют точно так же, как и в предыдущем варианте. На стену. Ширина жалюзи должна быть на 10 – 15 сантиметров больше, чем ширина оконного проема, длина – на собственное усмотрение.

Внимательно просчитайте нужные размеры до заказа жалюзи / Фото pinterest

Вертикальные жалюзи

В проем. Ширина жалюзи на 2 сантиметра меньше, чем ширина проема, длина – на 1 сантиметр меньше.

Ширина жалюзи на 2 сантиметра меньше, чем ширина проема, длина – на 1 сантиметр меньше. На стену. Ширина жалюзи шире оконного проема на 10 сантиметров и больше.

Ширина жалюзи шире оконного проема на 10 сантиметров и больше. На потолок. Ширина жалюзи шире окна на 10 – 15 сантиметров. Обратите внимание: подоконник не должен мешать легкому открыванию и закрыванию.

Детали механизма не должны заедать или скрипеть, они должны двигаться плавно. Выбирая вертикальные жалюзи, заранее определите, на какую сторону они будут сдвигаться,

– резюмировала Анна Петайкина.