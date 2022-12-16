Недвижимость – самый популярный актив в теории, но не на практике: результаты опроса
Источник:CNBC
Вложения в недвижимость остаются одним из самых популярных способов инвестиций в мире. Однако из-за удорожания квадратных метров все меньше людей готовы покупать жилье или коммерческие объекты.
О чем свидетельствуют опросы
Согласно опросу CNBC Make It: Your Money, 23% платежеспособных американцев считают инвестиции в недвижимость наиболее выгодным методом приумножения капитала. Это гораздо больше, чем инвестиции в акции (16%), открытие собственного бизнеса (15%) или получение второй работы (12%).
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Однако на практике в 2022 году 27% американцев проинвестировали в фондовый рынок. Только 12% вложили средства в недвижимость.
Почему недвижимость популярна в теории, но не на практике
Главный фактор, снижающий привлекательность инвестиций в недвижимость, – это стоимость.
Чтобы делать деньги на недвижимости, вам нужны деньги, – констатирует сертифицированный специалист по финансовому планированию Николас Бунио. – Это значит, что вам нужно вложить в дом наличные деньги или заложить другую недвижимость. Не говоря уже о ремонте имущества и ежегодном обслуживании.
За данным портала LendingTree, только за 2022 год средняя стоимость первоначального взноса за дом в 50 крупнейших мегаполисах выросла на 35% и составила почти 63 тысячи долларов. Поэтому неудивительно, что инвестиции в жилье выбирают более состоятельные люди.
Так, согласно опросу Make It's:
- только 6% респондентов с доходом 50 000 долларов или менее заявили, что купили недвижимость в этом году;
- среди опрошенных, чей доход составляет 50 000 – 99 000 долларов, 12% приобрели жилье;
- львиная доля тех, кто осуществил такую инвестицию (21%) получают от 100 000 долларов и больше.