Недвижимость – самый популярный актив в теории, но не на практике: результаты опроса

Вложения в недвижимость остаются одним из самых популярных способов инвестиций в мире. Однако из-за удорожания квадратных метров все меньше людей готовы покупать жилье или коммерческие объекты.

О чем свидетельствуют опросы

Согласно опросу CNBC Make It: Your Money, 23% платежеспособных американцев считают инвестиции в недвижимость наиболее выгодным методом приумножения капитала. Это гораздо больше, чем инвестиции в акции (16%), открытие собственного бизнеса (15%) или получение второй работы (12%).

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Однако на практике в 2022 году 27% американцев проинвестировали в фондовый рынок. Только 12% вложили средства в недвижимость.

Почему недвижимость популярна в теории, но не на практике

Главный фактор, снижающий привлекательность инвестиций в недвижимость, – это стоимость.

Чтобы делать деньги на недвижимости, вам нужны деньги, – констатирует сертифицированный специалист по финансовому планированию Николас Бунио. – Это значит, что вам нужно вложить в дом наличные деньги или заложить другую недвижимость. Не говоря уже о ремонте имущества и ежегодном обслуживании.

За данным портала LendingTree, только за 2022 год средняя стоимость первоначального взноса за дом в 50 крупнейших мегаполисах выросла на 35% и составила почти 63 тысячи долларов. Поэтому неудивительно, что инвестиции в жилье выбирают более состоятельные люди.

Так, согласно опросу Make It's:

только 6% респондентов с доходом 50 000 долларов или менее заявили, что купили недвижимость в этом году;

среди опрошенных, чей доход составляет 50 000 – 99 000 долларов, 12% приобрели жилье;

львиная доля тех, кто осуществил такую инвестицию (21%) получают от 100 000 долларов и больше.