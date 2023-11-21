Что следует учитывать инвесторам в "квадратах": отвечают эксперты по недвижимости

Инвесторов на первичном рынке не так много, но они все-таки есть. Чтобы их вложения были выгодны и успешны, эксперты по недвижимости рассказали, во что самое лучшее инвестировать.

Обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак советует инвестировать только в ограниченный круг объектов. И здесь важно учесть два важных момента.

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В какую недвижимость выгодно инвестировать

Первый момент – высоколиквидные объекты с готовой концепцией формата, месторасположением, квартирографией, планировочными решениями. В то же время инвестору следует понимать, что он планирует делать с этой квартирой: покупать или сдавать в аренду, а главное – кому.

Во-вторых, кроме ликвидности объекта, инвестор должен учитывать реальные темпы строительства, потому что обещать и строить – это разные вещи.

"Приемлемыми темпами являются, по меньшей мере, 6-8% в месяц от полной готовности объекта, или, если это на начальных этапах, то один этаж монолита в теплый сезон должны строить. Лучше смотреть за динамикой, по меньшей мере, в три месяца, потому что некоторые девелоперы начинаются активно настигать видимость строительства, собирают несколько пакетников и инвесторов, которые полагаются на довоенную репутацию застройщика, а дальше площадки замирают", – отметила виктория Берещак.

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По мнению Елены Маленковой, управляющего партнера в KDU Realty Group, стоит вкладывать в строительство, на которое можно повлиять лично.

"Например, если вы инвестируете в строительство 20-27-этажного дома, то вы не сможете повлиять на процесс его достройки, если строительство остановится на каком-то 7 или 13 этаже. Но если вы уложитесь, скажем, в клубный дом на 5 этажей, и у застройщика что-то не сложится, вы сможете вместе с другими инвесторами добавить по 3-5 тысяч долларов и завершить объект собственными силами. Если вы влияете на строительство, это ваша гарантия", – отметила Елена Маленкова.