10 самых перспективных городов Европы для инвестиций в недвижимость: прогнозы на 2023 год

Полномасштабное вторжение России в Украину повлияло как на политическую, так и на экономическую сферу Европы. Изменения коснулись, в частности, рынка недвижимости. В настоящее время 7 из 10 опрошенных аналитиков убеждены, что до конца 2022 года еврозона войдет в рецессию, что повлечет за собой ряд неблагоприятных факторов для инвесторов.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Института городских земель и глобальной консалтинговой компании PwC. В отчете Emerging Trends in Real Estate in 2023 собраны главные тенденции рынка недвижимости Европы в 2023 году.

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Оптимизма в прогнозах все меньше

Опрошенные эксперты заявили, что война в Украине будет в дальнейшем влиять на европейские рынки жилья. Это обусловлено прежде всего ростом цен на энергию, высокой инфляцией и ростом процентных ставок. Прогнозы резко контрастируют с прошлогодним анализом, когда большинство респондентов ожидали улучшения делового климата после стабилизации эпидемиологической ситуации.

Общие инвестиционные перспективы для 30 проанализированных городов не особенно благоприятны, если сравнивать их с анализом, опубликованным в конце 2021 года.

Респонденты подчеркнули, что даже такие "безопасные гавани" для инвесторов как Франкфурт, Мюнхен и Гамбург находятся в зоне риска. К тому же эксперты сходятся во мнении, что восстановление отрасли не состоится до начала 2024 года. Однако маловероятно, что ликвидность вообще исчезнет.

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10 наиболее перспективных городов Европы для инвестиций в 2023 году:

Лондон, Великобритания;

Великобритания; Париж , Франция;

, Франция; Берлин , Германия;

, Германия; Мадрид , Испания;

, Испания; Мюнхен , Германия;

, Германия; Амстердам , Нидерланды;

, Нидерланды; Франкфурт , Германия;

, Германия; Гамбург , Германия;

, Германия; Барселона , Испания;

, Испания; Милан, Италия.



Рейтинги городов основываются на перспективах, определенных отклонением показателей от среднего значения / Скриншот 24 канал