Ипотека под 7% в Украине: повлияла ли программа на продажу жилья

Государственная программа "Доступная ипотека 7%" не повлияла на объемы продаж недвижимости в Украине. Однако управители фондов финансирования строительства рассчитывают на рост спроса.

Об этом они рассказали в исследовании FIMA. Результатами поделилась генеральный директор Ассоциации по управлению финансами и инвестициями (FIMA) Виктория Волковская.

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Что такое "Доступная ипотека под 7%" Программа, инициированная президентом Украины и разработанная Министерством финансов. Рассчитана на тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий. Предметом ипотеки может быть квартира или частный дом, построенные не ранее 2018 года.

Почему не выросли продажи

38,5% респондентов усматривают причину не слишком успешного старта "ипотеки под 7%" в том, что условия программы не устраивают заемщиков,

– отметила Волковская.

Еще 30,8% опрошенных отметили, что условия "Доступной ипотеки 7%" не устраивают застройщиков и кредиторов.

Также 7,7% заявили, что программа не работает.

Опрос управителей фондов финансирования строительства по итогам работы в первом полугодии 2021 года проводился онлайн.

"Доступная ипотека 7%" не повлияла на объемы продаж жилья / Фото Pixabay

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В то же время эксперт рассказала, что опрошенные не считают проблемой тот факт, что заемщики из-за заработных плат в конвертах не могут пройти финансовый скоринг в банке и воспользоваться программой.

Управители фондов финансирования строительства назвали проблемы ипотечной программы / Фото Pixabay