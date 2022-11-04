По цене квартиры в Мадриде: в Испании продают заброшенный городок в горах

Ваша мечта об отдаленной жизни в горах может осуществиться прямо сейчас. В Испании (Самора) продают целый городок с домами, школой и даже казармой. Все это – по такой же цене как квартира в Мадриде или Барселоне.

По словам продавцов, новые владельцы получат доступ к государственным субсидиям. Кроме того, согласно исследованию, для полноценного запуска жизни в пригороде Саморы и стабильного дохода потребуются инвестиции в размере 2 миллионов евро.

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Идеальная инвестиция в европейскую недвижимость

Поселок принадлежит семье, которая купила его в начале 2000-х годов. Владельцы видели в местности туристический потенциал, однако все их планы рухнули во время экономического кризиса 2008 года. За неимением средств грандиозный проект пришлось заморозить, а впоследствии – объявить о его закрытии.

Сейчас семья хочет передать эстафету другим предпринимателям и продает локацию за 240 тысяч евро. В объявлении говорится, что городок граничит с Португалией и примыкает к водохранилищу. Последнее может стать отличным магнитом для туристов, ведь на него можно спустить несколько лодок.



Поселок примыкает к водохранилищу / Фото eldiadezamora

Всего здесь есть 44 дома, 5 из них полностью автономны. В городке также есть помещение бара, церкви, школы и общежития на 14 комнат и собственной столовой. Кроме того, на локации сохранились заброшенные казармы, бассейны и спортивные площадки.

Ревитализация заброшенных санаториев в Украине

Тем временем вторую жизнь получает и украинская законсервированная недвижимость. Здания санаториев "Рубин" и "Янтарь" в Трускавце модернизируют, чтобы обустроить жилье для вынужденных переселенцев.

Здесь, в частности, обустроят индивидуальные комнаты, столовые и социальные центры. Это поможет получить дополнительные 32 тысячи квадратных метров, где можно расселить внутренних переселенцев, прибывающих во Львовскую область. По прогнозам, в помещении бывших санаториев смогут поселить от 1,6 – 3 тысяч человек.