За словами продавців, нові власники отримають доступ до державних субсидій. Крім того, згідно із дослідженням, для повноцінного запуску життя в передмісті Самори та стабільного доходу знадобляться інвестиції в розмірі 2 мільйонів євро.

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Ідеальна інвестиція в європейську нерухомість

Містечко належить сім'ї, яка купила його на початку 2000-х років. Власники вбачали в місцевості туристичний потенціал, проте всі їхні плани рухнули під час економічної кризи 2008 року. Через брак коштів грандіозний проєкт довелося заморозити, а згодом – оголосити про його закриття.

Зараз сім'я хоче передати естафету іншим підприємцям та продає локацію за 240 тисяч євро. В оголошенні йдеться, що містечко межує з Португалією та примикає до водосховища. Останнє може стати чудовим магнітом для туристів, адже на нього можна спустити кілька човнів.



Містечко примикає до водосховища / Фото eldiadezamora

Усього тут є 44 будинків, 5 із них – повністю автономні. В містечку також є приміщення бару, церкви, школи та гуртожитку на 14 кімнат та власною їдальнею. Окрім іншого на локації збереглися закинуті казарми, басейни та спортивні майданчики.

Ревіталізація закинутих санаторіїв в Україні

Тим часом друге життя отримує й українська законсервована нерухомість. Будівлі санаторіїв "Рубін" та "Янтар" у Трускавці модернізують, аби облаштувати тут житло для вимушених переселенців.

Тут, зокрема, облаштують індивідуальні кімнати, їдальні та соціальні центри. Це допоможе отримати додаткові 32 тисяч метри квадратних, де можна розселити внутрішніх переселенців, які прибувають на Львівщину. За прогнозами, в приміщенні колишніх санаторіїв зможуть поселити від 1,6 – 3 тисяч осіб.