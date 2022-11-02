Проект будет реализоваться на основе государственно-частного партнерства с целью интеграции переселенцев в экономику субрегиона.

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Сколько человек получат убежище после реализации проекта

Известно, что в заброшенных зданиях двух санаториев "Рубин" и "Янтарь" обустроят жилье со столовыми и социальными центрами. Следовательно, удастся получить дополнительные 32 тысячи квадратных метров, где можно расселить внутренних переселенцев, прибывающих во Львовскую область.

По прогнозам, в помещении бывших санаториев смогут поселить от 1,6 – 3 тысяч человек. Речь идет как о семьях, так и об одиноких людях, нуждающихся в жилье.

11-этажные санатории построили в Трускавце в начале 1980-х годов. Сейчас они входят в ЧАО "Трускавецкурорт", на которое недавно был наложен арест в рамках уголовного производства по отчуждению имущества объектов недвижимости, находившихся в управлении Федерации профессиональных союзов Украины, ЧАО "Укрпрофздравница" и ЧАО "Укрпрофтур".

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Партнер Integrites Олег Загнитко напомнил, что оба здания были законсервированы в начале российской агрессии в 2014 – 2015 годах. По его словам, их простой лишь вредит Трускавцу.

Для городской общины будет оставаться проблемой отмирания, эрозия социальной ткани общины и криминализация микрорайона – и будет оставаться столько, сколько будет простаивать недвижимость,

– объяснил Загнитко.

В настоящее время Integrites занимается юридическим и финансовым структурированием с целью перепланировки и перепрофилирования нескольких зданий в центре города. Это позволит быстро ревитализировать микрорайон в курортном субрегионе с привлечением ряда ресурсных источников.

Проект в Трускавце является частью Rehousing Ukraine Initiative (Инициатива жилищного обеспечения Украины). В настоящее время инициативы ИЖУ направлены на возобновление страны после российского вторжения. Одним из аспектов деятельности является обеспечение переселенцев качественным жильем.