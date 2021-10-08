Испания планирует выплачивать 300 долларов взрослым, которые переезжают из родительского дома

Правительство Испании объявило план, который должен побудить совершеннолетних граждан покинуть родительские дома. Таким образом страна стремится увеличить спрос на жилье.

Президент Испании Педро Санчес озвучил предложение о разовых выплатах взрослым гражданам страны, которые до сих пор живут вместе с родителями.

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В случае утверждения предложения парламентом, выплаты помогут лицам в возрасте от 18 – 35 лет, которые зарабатывают менее 23725 евро в год и 250 евро (289 долларов) в месяц, переехать в отдельную квартиру.

Этот бонус является реакцией власти на высокий уровень безработицы среди молодежи. Из-за этого в стране сокращается рынок аренды и наблюдается рост арендной платы. Сейчас уровень безработицы среди молодежи составляет 38%.

Сейчас граждане Испании живут со своими родителями примерно до 30 лет, что в среднем на 4 года больше, чем в других странах ЕС.

Испанцы живут со своими родителями примерно до 30 лет / Фото Pexels

Сочетание низкого арендного предложения, высокого спроса и завышенной цены является серьезным препятствием на пути переезда молодых людей.

Мы говорим о справедливом восстановлении экономики, а это значит облегчение доступа к жилью, особенно для тех, кто наиболее уязвим к нестабильности, например, молодежь, – заявил Педро Санчес.

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В США эпидемия заставила миллионы молодых американцев переехать в дома своих родителей. Согласно апрельским анализами, многие не смогли вернуться к самостоятельной жизни.