В Италии устроили распродажу домов по 1 евро: где и что можно купить

В Италии начали новую продажу домой по цене 1 евро (32,58 гривны). Недвижимость можно приобрести на юге страны в регионе Абруццо.

Покупатели смогут воспользоваться особыми налоговыми льготами. Почему дома продают так дешево и какие условия – читайте далее.

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Почему так дешево

Объекты продаются в городке Пратола-Пелинья (регион Абруццо) – всего в получасе езды от побережья Пескары и на таком же расстоянии от горнолыжных курортов Роккаразо. 4 года назад мэр города Антонелло ди Нино заявил, что необходимо восстановить территорию, которая пострадала от землетрясения.

Мы сделали перепись всех заброшенных домов в регионе. И после полутора лет работы поняли, что в городе есть около 600 нежилых зданий,

– отметил Антонелло ди Нино.

Во время создания реестра нежилых домов возникла проблема: некоторые объекты числились за людьми, которые родились еще в 19 веке. С помощью волонтеров удалось установить подобные дома и найти наследников. Однако многие из них отказались восстанавливать недвижимость, поэтому власти приняли решение реализовать ее по 1 евро.

Дом в Абруццо можно купить всего за 1 евро / Фото Pixabay

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Какие условия

Желающие приобрести недвижимость обязуются восстановить здание в течение трех лет. При этом они смогут воспользоваться особыми налоговыми льготами и самостоятельно решать, как именно распорядиться домом – проживать или же сдавать.

Недвижимость пострадала при землетрясении / Фото idealista