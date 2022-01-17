"Итальянский ренессанс" в Киеве: как выглядит трехуровневая квартира за 1 миллион долларов
Источник:"Главком"
Пятикомнатная квартира площадью более 300 квадратных метров находится в центре столицы. В интерьере дома много камня, плитки и дерева.
Дом расположен недалеко от станции метро "Золотые Ворота". В объявлении говорится, что он спрятан от дороги, а окна выходят во внутренний двор.
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Дизайн квартиры в духе "итальянского ренессанса"
Гостиная / Фото Blagovist
В квартиру ведет собственный лифт. Кроме того, новый владелец получит 3 паркоместа и специальную комнату для охраны. Самое интересное в квартире – ее дизайн. По словам авторов объявления, интерьер выполнен в "духе итальянского ренессанса".
На продажу выставлено трехуровневое палаццо, пропитанное духом итальянского возрождения: ренессансное величие пропорций, изящество деталей, гармоничное присутствие антикварной мебели,
– говорится в описании.
Посреди гостиной расположен камин. Атмосферу дополняют колонны и мансардный потолок, обитый темным деревом.
Интерьер квартиры за 1 миллион долларов / Фото Blagovist
На фото видно, что в санузле размещен диван с позолоченной обивкой. Дополнительные удобства – биде, большая ванна, а также домашняя сауна.
Особенности помещения / Фото Blagovist
Также в квартире есть выход на террасу, где обустроено место отдыха, а также установлен декоративный фонтан.