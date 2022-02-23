Из заброшенной психбольницы в элитный отель: как трансформируют пространства в США

В американском городе Буффало завершили реставрацию здания Richardson Olmsted Campus, национального исторического памятника США.

Здание испытало капитальную реновацию лишь через несколько десятков лет после того, как когда-то индустриальный город начал приходить в упадок, а его архитектурное наследие перестало выполнять свою функцию.

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История здания

Необычное сооружение было построено в конце 19 века. Проект разработал американский архитектор Генри Гобсон Ричардсон, в то же время не менее известные дизайнеры Фредерик Лоу Олмстед и Калверт Во спроектировали вокруг кампуса ландшафтный парк.



Из заброшенной психбольницы в элитный отель: как трансформируют просторы в США / Фото AIA

С момента открытия в этих стенах лечили душевнобольных, однако в 1970 году на фоне деиндустриализации и массового выезда населения, заведение решили закрыть.

Только недавно власти объявили о восстановлении убежища. Они отметили, что заброшенная психбольница, которая не реставрируется в течение длительного времени, могла стать сигналом о "стигматизации психиатрических учреждений" в США. Другим мотивом для старта работ стало желание увеличить количество путешественников и посетителей, способствуя возрождению города.

Что изменилось после реставрации



Из заброшенной психбольницы в элитный отель: как трансформируют просторы в США / Фото AIA

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Теперь кампус обрел новую жизнь – аутентичность дома сохранили и подчеркнули современными архитектурными решениями. Здесь создали новый входной павильон со светодиодным экраном во всю стену. У здания обустроили ландшафтную зону и паркоместа для автомобилей.



Из заброшенной психбольницы в элитный отель: как трансформируют просторы в США / Фото AIA

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