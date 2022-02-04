Избегаем типичных ошибок: где разместить розетки в квартире

Розетки и выключатели – одна из основ комфортабельного проживания в квартире. Без тщательного продумывания этих деталей просто невозможно создать идеальное пространство.

Для того, чтобы со временем не подключать переноски, портящие эстетику дома, следует продумать пространство дома до мельчайших деталей. Есть особый способ для вычислений: следует рассчитать точное количество техники в комнате, добавив несколько запасных объектов.

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Один из наиболее удобных и практичных способов расположения розеток – на уровне бедра или рядом с плинтусом. Если запланировать розетки выше, это обеспечит легкий доступ, если ниже – их будет меньше видно. Кроме того, низкое расположение розеток улучшит взаимодействие с торшером или пылесосом.

Продуманные детали / Фото unsplash

Устройство любой спальни основано на расположении кровати. Именно этот предмет мебели должен стать центром расположения розеток. Они должны быть с обеих сторон кровати на удобной для лежащего человека высоте, то есть над верхним краем матраса и над тумбочкой. Раньше делалось много попыток скрыть розетки у кровати, устанавливая их низко к полу. Однако это решение во многих случаях не может похвастаться практичностью.

Одним из наиболее инновационных решений станет установка одного USB кабеля. Большинство современной техники заряжается именно таким образом, и это станет простым решением и точно снизит количество розеток и проводов.

Просто и креативно / Фото unsplash

Кухня – особое место в доме, именно здесь сконцентрирована самая большая часть техники. По этой причине нужно расставить розетки очень взвешенно. Они должны находиться над столешницей на высоте примерно 10 – 15 сантиметров, чтобы можно было без проблем пользоваться ручным блендером или другой техникой. Также следует помнить о безопасности и не устанавливать розетки слишком близко к раковине или использовать защищенный вариант. Важным элементом при установке электрических розеток на кухне является соответствующее расположение их рядом с холодильником, духовкой или посудомоечной машиной, особенно если это встроенная техника.

Тренды дизайна интерьеров изменчивы, но правильно подобранная планировка и площадь квартиры помогут обустроить уют и комфорт на долгие годы. Следите за каталогом Корпорации Недвижимости РИЭЛ , чтобы выбрать самое удобное жилье для себя.

Креативные решения / Фото unsplash

В ванной комнате электрические розетки следует размещать около зеркала на высоте примерно 140 сантиметров от пола, чтобы вы могли без проблем пользоваться сушилкой или плойкой. Если в ванной есть стиральная машина, то розетку следует расположить не непосредственно за прибором, а рядом.