Ограничение площади распространяется на получение компенсации как за квартиру, так и дом. Об этом говорится в правительственном постановлении №39 от 16 января.

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На сколько ограничили площадь

Теперь компенсацию можно будет получить за уничтоженное жилье площадью:

не более 150 квадратных метров для квартиры,

не более 200 квадратных мэров для дома усадебного типа, садового или дачного дома.

В Реестре поврежденного и уничтоженного имущества будут фиксироваться площадь разрушенного имущества, что превышает ограничения для подсчета компенсации.

"В дальнейшем площадь, по которой не была начислена компенсация, будет использована в случае подачи заявления на компенсацию за счет репараций или других источников, если такая компенсация будет предусмотрена нормативно-правовыми актами", – говорится в тексте постановления.

К слову, компенсации будут выплачиваться единоличным собственникам жилья, которое было разрушено в результате военных действий после 24 февраля 2022 года. Помощь будут оказывать за квартиры и дома, не подлежащие восстановлению, расположенные на неоккупированной территории и не в зоне активных боевых действий.

Сколько украинских семей приобрели жилье за сертификаты

Уже 95 украинских семей, жилье которых разрушили россияне, приобрели новую недвижимость, используя жилищные сертификаты.

В основном жилье покупали в Черниговской, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Тернопольской, Львовской областях и Киеве. Также были семьи, которые приобрели новый дом в пределах районов, где жили раньше.

В основном украинцы выбирали квартиры на вторичном рынке. Из общего количества только 23% семей приобрели именно дома.