Обмеження площі поширюється на отримання компенсації як за квартиру, так і за будинок. Про це йдеться в урядовій постанові №39 від 16 січня.

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На скільки обмежили площу

Відтепер компенсацію можна буде отримати за знищене житло площею:

не більш ніж 150 квадратних метрів для квартири,

не більш ніж 200 квадратних мерів для будинку садибного типу, садового або дачного будинку.

У Реєстрі пошкодженого та знищеного майна фіксуватимуть площу зруйнованого майна, що перевищує обмеження для підрахунку компенсації.

"Надалі площу, за якою не було нараховано компенсацію, буде використано в разі подання заяви на компенсацію коштом репарацій або інших джерел, якщо така компенсація буде передбачена нормативно-правовими актами", – мовиться у тексті постанови.

До слова, компенсації виплачуватимуть одноосібним власникам житла, яке було зруйноване внаслідок воєнних дій після 24 лютого 2022 року. Допомогу надаватимуть за квартири та будинки, які не підлягають відновленню і розташовані на неокупованій території та не в зоні активних бойових дій.

Скільки українських сімей придбали житло за сертифікати

Вже 95 українських родин, житло яких зруйнували росіяни, придбали нову нерухомість, використовуючи житлові сертифікати.

Здебільшого житло купували в Чернігівській, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Тернопільській, Львівській областях та в Києві. Також були сім'ї, які придбали новий дім у межах тих районів, де жили раніше.

Здебільшого українці обирали квартири на вторинному ринку. Із загальної кількості лише 23% сімей придбали саме будинки.