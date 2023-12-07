Наивысший процент работающих отделов продаж зафиксирован в Тернопольской области – 97%, а также высокие показатели в Закарпатской, Черновицкой, Полтавской, Винницкой и Львовской. Согласно исследованию, в течение сентября-ноября 2023 года в эксплуатацию было введено 28 новостроек на 48 секций по Украине, сообщает 24 Канал, ссылаясь на данные украинского маркетплейса DIM.RIA

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Цены на жилье в новостройках в ноябре

По состоянию на конец ноября, самая высокая средняя стоимость за квадратный метр зафиксирована в столице – это 57 639 гривен (учитывая все типы квартир по количеству комнат). По сравнению с сентябрем 2023 года цена упала на 0,7%.

Ситуация на первичном рынке недвижимости / Фото DIM.RIA

Наиболее заметное снижение средней цены за месяц в Тернопольской области – на -28%. Есть еще только 5 областей, где стоимость снизилась, но совсем немного.

Результаты исследования показывают, что цены в новостройках в основном выросли. Наибольшее повышение зафиксировали в Ивано-Франковской области – это 13,4%. Также существенным является рост в Харьковской области - это +7,7% к средней стоимости. Все остальные повышения достаточно малы, максимальный показатель составляет +2,4%.

Цены в основном выросли, но несущественно / Фото DIM.RIA

Анализ стоимости жилья в новостройке по районам Киева показывает, что максимальные цены есть в Печерском и Шевченковском районах и составляют соответственно 224 511 гривен за "квадрат" и 134 тысячи за "квадрат". Наименьшую стоимость зафиксировали в Деснянском районе – 21 700 гривен за "квадрат".

За последний год средняя стоимость немного снизилась

Хотя с сентября по ноябрь средние цены в большинстве своем выросли, за последний год они снизились. Например, по данным ЛУН, в Киеве цена за "квадрат" снизилась с 48,3 тысяч до 48 тысяч гривен, в Одессе – с 39,1 тысяч до 36,6 тысяч гривен, в Ужгороде – с 42,6 тысяч до 41, 5 тысяч гривен, в Днепре – с 44,6 тысяч до 40 тысяч гривен.

Эксперт по недвижимости говорит, что средняя стоимость упала по двум причинам. Более низкие цены останутся примерно такими же до весны, то есть пока не начнется сезонное оживление на первичном рынке.