Найвищий відсоток відділів продажу, що працюють, зафіксовано у Тернопільській області – 97%, а також високі показники в Закарпатській, Чернівецькій, Полтавській, Вінницькій та Львівській. Згідно з дослідженням, протягом вересня-листопада 2023 року в експлуатацію ввели 28 новобудов на 48 секцій по Україні, повідомляє 24 Канал, посилаючись на дані українського маркетплейса DIM.RIA.

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Ціни на житло в новобудовах в листопаді

Станом на кінець листопада, найвища середня вартість за метр квадратний зафіксована в столиці – це 57 639 гривень (враховуючи всі типи квартир за кількістю кімнат). Якщо порівняти з вереснем 2023 року, ціна впала на 0,7%.

Ситуація на первинному ринку нерухомості / Фото DIM.RIA

Найбільш помітне зниження середньої ціни за місяць у Тернопільській області – на -28%. Є ще лише 5 областей, де вартість знизилася, але зовсім трішки.

Результати дослідження показують, що ціни в новобудовах здебільшого зросли. Найбільше підвищення зафіксували в Івано-Франківській області – це +13,4%. Також суттєвим є зростання в Харківській області – це +7,7% до середньої вартості. Усі інші підвищення досить малі, максимальний показник становить +2,4%.

Ціни здебільшого зросли, але несуттєво / Фото DIM.RIA

Аналіз вартості житла в новобудові по районах Києва показує, що максимальні ціни є у Печерському та Шевченківському районах і складають, відповідно, 224 511 гривень за "квадрат" і 134 тисячі за "квадрат". Найменшу вартість зафіксували в Деснянському районі – 21 700 гривень за "квадрат".

За останній рік середня вартість трохи знизилася

Хоча з вересня по листопад середні ціни здебільшого зросли, за останній рік вони знизилися. Наприклад, за даними ЛУН, у Києві ціна за "квадрат" знизилась із 48,3 тисячі до 48 тисяч гривень, в Одесі – з 39,1 тисячі до 36,6 тисячі гривень, в Ужгороді – з 42,6 тисячі до 41,5 тисячі гривень, в Дніпрі – з 44,6 тисячі до 40 тисяч гривень.

Експерт з нерухомості каже, що середня вартість впала з двох причин. Нижчі ціни залишаться приблизно такими ж аж до весни, тобто поки не розпочнеться сезонне пожвавлення на первинному ринку.