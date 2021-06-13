Как изменились цены на квартиры в Киеве с 2014 года: инфографика

Жилая недвижимость в Киеве всегда пользовалась спросом. Кто-то приобретал жилье для себя, кто-то вкладывал денежные средства, чтобы потом сдавать квартиру и иметь пассивный доход.

С 2014 года цены на жилье в украинской столице существенно изменились. Как это было – читайте далее.

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За сколько можно было купить квартиру в гривне

На сегодняшний день цены на недвижимость находятся на пике роста. Стоимость жилья в Киеве в гривне выросла почти в 2,5 раза с 2014 года.

В 2014 году самую дешевую квартиру можно было купить за 7 900 гривен за квадратный метр в начале года и за 11 400 гривен/м2 в конце. Средняя цена составила 6 500 гривен за "квадрат". Все это при инфляции 25%.

самую дешевую квартиру можно было купить за 7 900 гривен за квадратный метр в начале года и за 11 400 гривен/м2 в конце. Средняя цена составила 6 500 гривен за "квадрат". Все это при инфляции 25%. В 2015 году инфляция составила более 43%. В апреле цена за "квадрат" столичной недвижимости подскочила до 15 200 гривен, средняя – 24 000 гривен.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 и жесткие карантинные ограничения на ценах практически не сказались: с марта по июль 2020 года цены держались на уровне 25 000 – 25 200 гривен за "квадрат".

Как менялись цены на жилье с 2014 по 2021 год в гривне / Инфографика Лун.Місто

Однако после отмены ряда ограничений с июля 2020 года и до мая 202 года они подскочили до 30 000 гривен за метр квадратный.

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В долларах картина другая

С 2014 по 2015 год цены упали почти в два раза. Так, в начале 2014 года "квадрат" в Киеве стоил от 960 долларов, а в 2015 году – от 400 долларов.

В мае 2021 года минимальная цена за квадратный метр жилья составила 730 долларов, а средняя – 1080 долларов. И эти показатели в 1,5 раза ниже, чем в начале 2014 года.

Как менялись цены в долларах / Инфографика Лун.Місто