З 2014 року ціни на житло в українській столиці суттєво змінилися. Як це було – читайте далі.

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За скільки можна було купити квартиру в гривні

На сьогодні ціни на нерухомість знаходяться на піку зростання. Вартість житла в Києві у гривні зросла майже у 2,5 раза з 2014 року.

У 2014 році найдешевшу квартиру можна було купити за 7 900 гривень за квадратний метр на початку року й за 11 400 гривень/м2 в кінці. Середня ціна склала 6 500 гривень за "квадрат". Все це – за інфляції 25%.

найдешевшу квартиру можна було купити за 7 900 гривень за квадратний метр на початку року й за 11 400 гривень/м2 в кінці. Середня ціна склала 6 500 гривень за "квадрат". Все це – за інфляції 25%. У 2015 році інфляція склала понад 43%. У квітні ціна за "квадрат" столичної нерухомості підскочила до 15 200 гривень, середня – 24 000 гривень.

Пандемія коронавірусної інфекції COVID-19 і жорсткі карантинні обмеження на цінах практично не позначилися: з березня по липень 2020 року ціни трималися на рівні 25 000 – 25 200 гривень за "квадрат".

Як змінювалися ціни на житло з 2014 по 2021 рік у гривні / Інфографіка Лун.Місто

Однак після скасування ряду обмежень з липня 2020 року і до травня 202 року вони підскочили до 30 000 гривень за метр квадратний.

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У доларах картина інша

З 2014 по 2015 рік ціни впали майже вдвічі. Так, на початку 2014 року "квадрат" у Києві коштував від 960 доларів, а у 2015 році – від 400 доларів.

У травні 2021 року мінімальна ціна за квадратний метр житла склала 730 доларів, а середня – 1080 доларів. І ці показники в 1,5 раза нижчі, ніж на початку 2014 року.

Як змінювалися ціни в доларах / Інфографіка Лун.Місто