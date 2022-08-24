Опираясь на статические данные сайта "Благовест", аналитики рассказали, как изменялась средняя стоимость одно-, двух- и трехкомнатных квартир с 2000 – 2022 годы.

Читайте также Свободных квартир осталось немного, – девелопер о жилье, которое будут разметать после победы

Как изменялись цены на недвижимость

В начале нулевых цены на квартиры в гривне и долларах были не слишком высокими. Это было обусловлено мировым экономическим кризисом, начавшимся в 1998 году. Соответственно, на рынке недвижимости наблюдался спад.

Так, в 2000 году однокомнатную квартиру в столице Украины можно было купить за 10 тысяч долларов. Причем средний курс доллара составил 5,35 гривны, а средняя зарплата – 230 гривен. Ситуация держалась примерно на том же уровне до 2004 года.

Значительный скачок цен заметен уже в 2005 году. Тогда:

однокомнатные квартиры выросли в цене до 66,7 тысячи долларов,

двухкомнатные – до 115,9 тысячи долларов,

а средняя цена трехкомнатной квартиры была 177,7 тысячи долларов.

Средний курс доллара тогда оставался на уровне 5,05 гривны.

Пиковые цены на "квадраты" наблюдались в 2008 году.

Однокомнатная квартира стоила в среднем 157,5 тысячи долларов,

двухкомнатная – 271,4 тысячи долларов,

трехкомнатная – 430,3 тысячи долларов.

В конце этого же года, на фоне глобального финансового кризиса во всем мире, который дошел и до Украины, цены на жилье начали падать. Через год стоимость жилья снизилась почти на четверть. Спад продолжался до 2012 года.

В 2013 рынке медленно приходил в себя от кризиса, а цены – начали восстанавливаться:

однокомнатные квартиры стоили в среднем 93,9 тысячи долларов,

двухкомнатные - 163,5 тысяч долларов,

трехкомнатные – 278,8 тысяч долларов.

Обратите внимание. Именно в 2013 году было принято в эксплуатацию рекордное количество квадратных метров жилья.

В последующие годы жилье снова дешевело. Но уже в 2019 году цены начали постепенно расти:

однокомнатные квартиры продавались в среднем за 80 тысяч долларов,

двухкомнатные – за 118 тысяч долларов,

а трехкомнатные – за 184 тысячи.

В 2021 году за квартиру с одной комнатой в столице нужно было отдать в среднем 100 тысяч долларов, за две комнаты – 147 тысяч, а за три – 212 тысяч.



Динамика средней стоимости квартир с 2000 года / Инфографика finance

Ситуация в 2022 году

Сейчас рынок недвижимости, как и вся Украина, переживает непростые времена. Из-за полномасштабного вторжения россии просел спрос. Так, во втором квартале 2022 года нотариусы оформили сделок купли-продажи в 8 раз меньше, чем до войны.

Аналитики отмечают, что на это повлияло уменьшение уровня заработной платы, массовая потеря работы и сокращение рабочих мест, увеличение цен. На фоне этой неопределенности украинцы не готовы тратить деньги на новое жилье. Кроме того, на ценник влияет курс доллара, который вырос до 40 гривен за доллар.

По последним данным портала "Благовест", средние цены на квартиры в Киеве распределились следующим образом:

однокомнатная квартира стоит – 99,3 тысячи долларов,

двухкомнатная – 144,3 тысячи,

трехкомнатная – 204,8 тысяч долларов.

Эксперты по рынку недвижимости считают, что когда ситуация на фронте улучшится, нас ожидает возобновление спроса. А до конца года есть шанс выйти на восстановление в пределах 40 – 45% от довоенного уровня. Поэтому верим в ВСУ, донатим на победу и ускоряем стабилизацию всех сфер жизни.