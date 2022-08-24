Опираючися на статичні дані сайту "Благовіст", аналітики розповіли, як змінювалась середня вартість одно-, дво- і трикімнатних квартир з 2000 – 2022 роки.

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Як змінювалися ціни на нерухомість

На початку нульових, ціни на квартири в гривні та доларах були не надто високими. Це було зумовлено світовою економічною кризою, яка розпочалася у 1998 році. Відповідно на ринку нерухомості спостерігався спад.

Так, у 2000-му році однокімнатну квартиру в столиці України можна було купити за 10 тисяч доларів. Причому середній курс долара становив 5,35 гривні, а середня зарплата – 230 гривень. Ситуація трималася приблизно на цьому ж рівні до 2004 року.

Значний стрибок цін помітно вже у 2005 році. У цей час:

однокімнатні квартири зросли у ціні до 66,7 тисячі доларів,

двокімнатні – до 115,9 тисячі доларів,

а середня ціна трикімнатної квартири була 177,7 тисячі доларів.

Середній курс долара тоді ще залишався на рівні 5,05 гривень.

Пікові ціни на "квадрати" спостерігалися у 2008 році.

Однокімнатна квартира коштувала в середньому 157,5 тисяч доларів,

двокімнатна – 271,4 тисячі доларів,

трикімнатна – 430,3 тисячі доларів.

Наприкінці цього ж року, на тлі глобальної фінансової кризи у всьому світі, яка дійшла і до України, ціни на житло почали падати. За рік вартість житла знизилась майже на чверть. Спад продовжувався до 2012 року.

У 2013 ринок поволі оговтувався від кризи, а ціни – почали відновлюватися:

однокімнатні квартири коштували в середньому 93,9 тисячі доларів,

двокімнатні — 163,5 тисяч доларів,

трикімнатні – 278,8 тисячі доларів.

Зверніть увагу. Саме у 2013 році було прийнято в експлуатацію рекордну кількість квадратних метрів житла.

Протягом наступних років житло знову дешевшало. Але вже у 2019 році ціни почали поступово зростати:

однокімнатні квартири продавались в середньому за 80 тисяч доларів,

двокімнатні – за 118 тисяч доларів,

а трикімнатні – за 184 тисячі.

У 2021 році за квартиру з однією кімнатою в столиці потрібно було віддати у середньому 100 тисяч доларів, за дві кімнати – 147 тисяч, а за три – 212 тисяч.



Динаміка середньої вартості квартир з 2000 року / Інфографіка finance

Ситуація у 2022 році

Зараз ринок нерухомості, як і вся Україна, переживає непрості часи. Через повномасштабне вторгнення росії, просів попит. Так, у другому кварталі 2022 року нотаріуси оформили угод купівлі-продажу у вісім разів менше, ніж до війни.

Аналітики зазначають, що на це вплинуло зменшення рівня заробітних плат, масова втрата роботи та скорочення робочих місць, збільшення цін. На тлі цієї невизначеності українці не готові витрачати кошти на нове житло. Крім того, на цінник впливає курс долара, який зараз зріс до 40 гривень за долар.

За останніми даними порталу "Благовіст", середні ціни на квартири у Києві розподілилися таким чином:

однокімнатна квартира коштує – 99,3 тисячі доларів,

двокімнатна – 144,3 тисячі,

трикімнатна – 204,8 тисячі доларів.

Експерти з ринку нерухомості вважають, що коли ситуація на фронті покращиться, нас очікує відновлення попиту. А до кінця року є шанс вийти на відновлення в межах 40 – 45% від довоєнного рівня. Тож віримо в ЗСУ, донатимо на перемогу та пришвидшуємо стабілізацію всіх сфер життя.