В Израиле продают пентхаус с бункером по соседству с Тарантино – фото

В Израиле выставили на продажу роскошный пентхаус. Он расположен в Тель-Авиве всего в нескольких домах от поместья известного американского режиссера, сценариста, актера и продюсера Квентина Тарантино.

Приобрести недвижимость можно за 5,5 миллиона долларов (147 миллионов гривен). Как она выглядит – смотрите далее.

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Что известно про объект

Двухуровневый пентхаус расположен в районе Рамат-Авив Гимель в Тель-Авиве в нескольких домах от имения Квентина Тарантино. Известный режиссер вместе с супругой Даниэллой Пик сняли дом в Израиле в начале пандемии коронавирусной инфекции и проживают там до сих пор.

Площадь объекта – около 700 квадратных метров. Дом выполнен в классическом стиле и продается за 5,5 миллиона долларов.

Особняк оформлен в классическом стиле / Фото Realtor

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Что есть внутри дома

В пентхаусе установлена система "Умный дом". Внутри есть 5 спальных комнат с видом на Средиземное море и 5 ванных комнат, рабочий кабинет, гардеробная комната и три салона. На крыше обустроена терраса площадью около 100 квадратных метров. С нее открывается красивый вид на море. Новые владельцы также получат в распоряжение два парковочных места в жилом комплексе.

Как выглядит пентхаус по соседству с Тарантино / Фото Realtor.com: