В Израиле продают пентхаус с бункером по соседству с Тарантино – фото
Источник:The New York Post
В Израиле выставили на продажу роскошный пентхаус. Он расположен в Тель-Авиве всего в нескольких домах от поместья известного американского режиссера, сценариста, актера и продюсера Квентина Тарантино.
Приобрести недвижимость можно за 5,5 миллиона долларов (147 миллионов гривен). Как она выглядит – смотрите далее.
Интересно Где будут строить ЖК в Киеве и почему есть проблема с паркингами: интервью застройщика
Что известно про объект
Двухуровневый пентхаус расположен в районе Рамат-Авив Гимель в Тель-Авиве в нескольких домах от имения Квентина Тарантино. Известный режиссер вместе с супругой Даниэллой Пик сняли дом в Израиле в начале пандемии коронавирусной инфекции и проживают там до сих пор.Площадь объекта – около 700 квадратных метров. Дом выполнен в классическом стиле и продается за 5,5 миллиона долларов. Его особенность – наличие бункера.
Особняк оформлен в классическом стиле / Фото Realtor
Читайте Украинский эмигрант купил особняк Синди Кроуфорд в США: сколько стоит дом
Что есть внутри дома
В пентхаусе установлена система "Умный дом". Внутри есть 5 спальных комнат с видом на Средиземное море и 5 ванных комнат, рабочий кабинет, гардеробная комната и три салона. На крыше обустроена терраса площадью около 100 квадратных метров. С нее открывается красивый вид на море. Новые владельцы также получат в распоряжение два парковочных места в жилом комплексе.
Как выглядит пентхаус по соседству с Тарантино / Фото Realtor.com: