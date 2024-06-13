Если цель заключается в том, чтобы кухня имела дорогой вид, лучше всего выбирать классические оттенки. Речь идет о ценных, природных и нейтральных тонах. Вот 5 лучших оттенков для роскошного интерьера.

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Бордовый

Кухня с клетчатой плиткой бордового оттенка / Фото Isla Porter

Насыщенный бордовый оттенок всегда создает в кухне ощущение тепла и роскоши. Бордовый хорошо сочетается с масляно-желтым и натуральными древесными оттенками.

Голубой

Бледно-голубая кухня с белой столешницей / Фото deVOL

Светло-голубой интерьер никогда не выходит из моды. Это доказывает неизменная популярность делфтской плитки и вечный тренд на дизайны в деревенском стиле небесных оттенков.

Шалфейный

Нейтральная кухня с шалфейно-зелеными шкафами / Фото Gunter & Co

Дизайнер из Массачусетса Ханна Оравец говорит, что землистые оттенки, такие как шалфей, также выдержат испытание временем и сделают кухню более элитной. Мягкий зеленый уже давно используют вместо привычных нейтральных. Он напоминает нам о природе, поэтому прекрасно сочетается с древесными тонами, мрамором и металликом.

Синий

Темно-синяя кухня с деревянным островом / Фото deVOL

Темно-синий, как и зеленый и бордовый, давно называют ценным оттенком. Он вносит в дизайн ощущение королевской изысканности.

Светло-коричневый

Кухня в нейтральных тонах с деревянным обеденным столом / Фото Isy's Interiors

Коричневые тона всегда излучали определенную элегантность в интерьере. Его дизайнеры советуют использовать для окрашивания стен и мебели, то есть как основной цвет. А дополнить – старинной латунной фурнитурой, сдержанными кварцевыми столешницами на фоне деревянного пола.