Якщо мета полягає в тому, щоб кухня мала дорогий вигляд, найкраще обирати класичні відтінки. Мовиться про коштовні, природні та нейтральні тони. Ось 5 найкращих відтінків для розкішного інтер'єру.

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Бордовий

Кухня з картатою плиткою бордового відтінку / Фото Isla Porter

Насичений бордовий відтінок завжди створює в кухні відчуття тепла та розкоші. Бордовий добре поєднується з масляно-жовтим та натуральними деревними відтінками.

Блакитний

Блідо-блакитна кухня з білою стільницею / Фото deVOL

Світло-блакитний інтер'єр ніколи не виходить з моди. Це доводить незмінна популярність делфтської плитки та вічний тренд на дизайни в сільському стилі небесних відтінків.

Шавлієвий

Нейтральна кухня з шавлійно-зеленими шафами / Фото Gunter & Co

Дизайнерка з Массачусетса Ханна Оравець каже, що землисті відтінки, такі як шавлія, також витримають випробування часом і зроблять кухню більш елітною. М'який зелений вже давно використовують замість звичних нейтральних. Він нагадує нам про природу, тому чудово поєднується з деревними тонами, мармуром і металіком.

Синій

Темно-синя кухня з дерев'яним островом / Фото deVOL

Темно-синій, як і зелений та бордовий, давно називають коштовним відтінком. Він вносить у дизайн відчуття королівської вишуканості.

Світло-коричневий

Кухня в нейтральних тонах з дерев'яним обіднім столом / Фото Isy's Interiors

Коричневі тони завжди випромінювали певну елегантність в інтер'єрі. Його дизайнери радять використовувати для фарбування стін та меблів, тобто як основний колір. А доповнити – старовинною латунною фурнітурою, стриманими кварцовими стільницями на тлі дерев'яної підлоги.