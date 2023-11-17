Жалюзи это очень практично, но шторы могут создать элегантную, даже роскошную атмосферу, если их правильно подобрать. Кстати, при выборе обязательно обращайте внимание на материал. Поскольку в ванной царит влажная среда, шторы нужно будет регулярно чистить. Вот пять красивых дизайнов ванных комнат, которые вдохновят вас на обновление.
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Выберите невесомые полупрозрачные шторы
Они создают атмосферу спа-центра / Фото Victoria & Albert Baths
Поищите вариант с принтом
Шторы со смелым цветочным принтом выглядят роскошно / Фото Polly Wreford
Подберите шторы к смелому цвету ванной
Ванна и шторы изумрудного цвета / Фото Polly Eltes
Полузанавес – прекрасное решение для вашей конфиденциальности
Ее еще называют шторой для кафе / Фото Evens Architects
Шторы могут быть не только на окне
Шторка вокруг отдельной ванной / Фото Victoria & Albert Baths