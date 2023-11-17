Жалюзи это очень практично, но шторы могут создать элегантную, даже роскошную атмосферу, если их правильно подобрать. Кстати, при выборе обязательно обращайте внимание на материал. Поскольку в ванной царит влажная среда, шторы нужно будет регулярно чистить. Вот пять красивых дизайнов ванных комнат, которые вдохновят вас на обновление.

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Выберите невесомые полупрозрачные шторы

Они создают атмосферу спа-центра / Фото Victoria & Albert Baths

Поищите вариант с принтом

Шторы со смелым цветочным принтом выглядят роскошно / Фото Polly Wreford

Подберите шторы к смелому цвету ванной

Ванна и шторы изумрудного цвета / Фото Polly Eltes

Полузанавес – прекрасное решение для вашей конфиденциальности

Ее еще называют шторой для кафе / Фото Evens Architects

Шторы могут быть не только на окне

Шторка вокруг отдельной ванной / Фото Victoria & Albert Baths