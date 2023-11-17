Жалюзі – це дуже практично, але штори можуть створити елегантну, навіть розкішну атмосферу, якщо їх правильно підібрати. До речі, під час вибору обов'язково звертайте увагу на матеріал. Оскільки ванній панує вологе середовище, штори треба буде регулярно чистити. Ось п'ять прекрасних дизайнів ванних кімнат, які надихнуть вас на оновлення.

Зверніть увагу Купівля житла, що будується, через форвардні контракти: як це працює

Оберіть невагомі напівпрозорі штори

Вони створюють атмосферу спа-центру / Фото Victoria & Albert Baths

Пошукайте варіант з принтом

Штори зі сміливим квітковим принтом мають розкішний вигляд / Фото Polly Wreford

Підберіть штори до сміливого кольору ванної

Ванна та штори смарагдового кольору / Фото Polly Eltes

Напівзавіса – чудове рішення для вашої приватності

Її ще називають шторою для кафе / Фото Evens Architects

Штори можуть бути не лише на вікні

Шторка навколо окремої ванної / Фото Victoria & Albert Baths