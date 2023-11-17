Жалюзі – це дуже практично, але штори можуть створити елегантну, навіть розкішну атмосферу, якщо їх правильно підібрати. До речі, під час вибору обов'язково звертайте увагу на матеріал. Оскільки ванній панує вологе середовище, штори треба буде регулярно чистити. Ось п'ять прекрасних дизайнів ванних кімнат, які надихнуть вас на оновлення.
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Оберіть невагомі напівпрозорі штори
Вони створюють атмосферу спа-центру / Фото Victoria & Albert Baths
Пошукайте варіант з принтом
Штори зі сміливим квітковим принтом мають розкішний вигляд / Фото Polly Wreford
Підберіть штори до сміливого кольору ванної
Ванна та штори смарагдового кольору / Фото Polly Eltes
Напівзавіса – чудове рішення для вашої приватності
Її ще називають шторою для кафе / Фото Evens Architects
Штори можуть бути не лише на вікні
Шторка навколо окремої ванної / Фото Victoria & Albert Baths