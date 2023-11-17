Ванная комната заслуживает изысканности: 5 идей для дизайна со шторами
Источник:Homes & Gardens
Многие могут удивить шторы на окнах в ванной комнате. Но в последнее время это помещение становится таким же местом для создания уюта, как спальня или гостиная.
Жалюзи это очень практично, но шторы могут создать элегантную, даже роскошную атмосферу, если их правильно подобрать. Кстати, при выборе обязательно обращайте внимание на материал. Поскольку в ванной царит влажная среда, шторы нужно будет регулярно чистить. Вот пять красивых дизайнов ванных комнат, которые вдохновят вас на обновление.
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