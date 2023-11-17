Ванная комната заслуживает изысканности: 5 идей для дизайна со шторами

Многие могут удивить шторы на окнах в ванной комнате. Но в последнее время это помещение становится таким же местом для создания уюта, как спальня или гостиная.

Жалюзи это очень практично, но шторы могут создать элегантную, даже роскошную атмосферу, если их правильно подобрать. Кстати, при выборе обязательно обращайте внимание на материал. Поскольку в ванной царит влажная среда, шторы нужно будет регулярно чистить. Вот пять красивых дизайнов ванных комнат, которые вдохновят вас на обновление.

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Выберите невесомые полупрозрачные шторы

Они создают атмосферу спа-центра / Фото Victoria & Albert Baths

Поищите вариант с принтом

Шторы со смелым цветочным принтом выглядят роскошно / Фото Polly Wreford

Подберите шторы к смелому цвету ванной

Ванна и шторы изумрудного цвета / Фото Polly Eltes

Полузанавес – прекрасное решение для вашей конфиденциальности

Ее еще называют шторой для кафе / Фото Evens Architects

Шторы могут быть не только на окне

Шторка вокруг отдельной ванной / Фото Victoria & Albert Baths