Большинство акционных объектов недвижимости расположены в сельских районах. Некоторые из них можно получить даже бесплатно.
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В чем суть распродажи
Власти насчитали в Японии около 8,49 миллиона заброшенных домов. С каждым годом количество возрастает. Так, с 2013 года до 2018-го их число увеличилось на 3,2%. Чаще всего дома пустуют из-за переезда или смерти владельцев.
Для того чтобы привлечь внимание потенциальных покупателей, в нескольких регионах Японии даже предоставляют субсидии на ремонт построек.
Заброшенный дом в Японии можно купить по цене от 500 долларов / Фото Pixabay
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Где расположены пустующие дома
Наибольшее количество заброшенного жилья расположено в префектурах Кагосима, Кочи, Вакаяма и Токусима. Его доля составляет 18% от общего числа домов.
При этом в некоторых регионах создали сайты, где указаны списки свободных объектов недвижимости.
В Японии считают, что распродажа поможет увеличить население в префектурах и спасет здания от разрушения.
Власти готовы предоставлять субсидии на ремонт заброшенных домов / Фото Pixabay