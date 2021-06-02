Більшість акційних об'єктів нерухомості розташовані в сільських районах. Деякі з них можна отримати навіть безоплатно.
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У чому суть розпродажі
Влада нарахувала в Японії близько 8,49 мільйона покинутих будинків. З кожним роком кількість зростає. Так, з 2013 року до 2018-го їхня кількість збільшилася на 3,2%. Найчастіше будинки пустують через переїзд або смерть власників.
Для того щоб привернути увагу потенційних покупців, у декількох регіонах Японії навіть надають субсидії на ремонт будівель.
Занедбаний будинок у Японії можна купити за ціною від 500 доларів / Фото Pixabay
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Де розташовані порожні будинки
Найбільша кількість занедбаного житла розташована в префектурах Кагосіма, Кочі, Вакаяма й Токусіма. Його частка становить 18% від загального числа будинків.
При цьому деяких регіонах створили сайти, де вказано перелік вільних об'єктів нерухомості.
В Японії вважають, що розпродаж допоможе збільшити населення в префектурах і врятує будівлі від руйнування.
Влада готова надавати субсидії на ремонт занедбаних будинків / Фото Pixabay