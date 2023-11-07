Быстрая продажа квартиры: как составить объявление, которое действительно привлечет покупателя

Эффективное объявление играет очень важную роль в продаже квартиры. Зачастую оно вообще становится причиной того, что владелец никак не может найти покупателя.

Составить действенное объявление не так легко, как думают большинство людей. Обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак рассказала, что обязательно нужно указывать в описании.

Обратите внимание Ипотека для украинских защитников: что нужно знать перед оформлением

Что обязательно нужно указать в объявлении

В удачном объявлении следует указать содержательное описание жилья и его особенностей, среди которых:

жилая площадь;

особенности планирования;

тип планировки;

количество комнат и другое.

Также следует написать архитектурные особенности квартиры. Например, есть ли балкон, терраса. Обязательно укажите количество санузлов. Если их в квартире два, то это хорошее преимущество, на котором нужно сделать акцент. То же касается и гардеробной. Затем опишите состояние квартиры и коммуникаций. Вспомните и укажите, когда вы последний раз делали ремонт.

Не забудьте сообщить, продаете ли жилье меблированным и что в нем оставляете из техники. Если у вас дизайнерский проект, то это тоже нужно указать. В том случае, когда он недавно и хорошо сделан, можно совершить определенную наценку.

Если вы в квартире имеете, какие утомительные моменты, например, есть теплый пол, однако он не работает, то вы можете указать это в объявлении или просто при осмотре указать об этом потенциальным покупателям. Однако обратите внимание, что в таком случае также важно уточнить, что вы готовы уступить цену за эту неисправность,

– добавляет Виктория Берещак.

К сожалению, из-за полномасштабного вторжения срок от публикации объявления и до момента его продажи стал значительно больше. Если до войны можно было продать квартиру за 6 – 9 недель, то сейчас в среднем выходит за 9 – 12 недель. Эксперт говорит, что всем владельцам недвижимости, которые хотят ее продать, стоит быть терпеливыми.

"В этой ситуации вам нужен хороший брокер, чтобы он помог продвигать ваше объявление и искать покупателей", – отметила эксперт.